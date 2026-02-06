Olympia 2026 offizell eröffnet! Das war die Eröffnungsfeier

ÖOC-Aktive an allen Schauplätzen vertreten

Insgesamt 19 rot-weiß-rote Aktive hatten sich beim Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) gemeldet, um in Livigno einzumarschieren. Darunter Snowboard-Freestylerin Hanna Karrer an ihrem 18. Geburtstag, sie ist die Jüngste im ÖOC-Aufgebot.

In Cortina und vor etwas mehr als 1.000 Zuschauern in Predazzo wollten je sieben ÖOC-Athletinnen und -Athleten dabei sein - einerseits aus dem Rodeln und Skeleton, zum anderen aus dem Skispringen. Die Schanzen-Crew verließ aber frühzeitig die Feierlichkeiten. In Mailand marschierte die Eisschnelllauf-Crew ein.

Speziell jene Sportlerinnen und Sportler mit Samstag-Einsätzen ließen die Eröffnung aus. So verzichtete etwa Alpin-Speedspezialistin Ariane Rädler nach Verzögerungen beim Freitag-Abfahrtstraining.

"Mit den Verschiebungen wird der Tag noch sehr lang, wir müssen trainieren, vorbereiten, Video schauen", hatte die Vorarlbergerin gesagt. Sie wollte sich das rund dreistündige Spektakel aber im Fernsehen ansehen. "Sicher ein cooles Erlebnis, aber der Sport ist dann doch wichtiger für uns." Für sie geht es wie für ihre Teamkolleginnen am Samstag ins Abschlusstraining.

Austria House ebenfalls eröffnet

Vor der Eröffnung der Spiele war nahe Cortina das Austria House eröffnet worden. "Der Stadl ist wunderbar gemacht, das ist ein Gefühl des Nachhausekommens", sagte Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler (SPÖ) angesichts des Ambientes.

ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer meinte, er sei "sehr stolz, dass alle da sind und das 'warm up' für die Spiele miterleben. Österreichische Gemütlichkeit und österreichischer Kampfgeist soll im Haus erlebt werden." Anwesend waren etwa die ÖSV-Abfahrerinnen und Olympiasieger wie Thomas Morgenstern, Franz Klammer, Matthias Mayer, Felix Gottwald und Michaela Dorfmeister.

Startschuss für Entscheidungen in 116 Bewerben

Rund 2.900 Athleten aus 92 Nationen kämpfen bis 22. Februar in insgesamt 116 Entscheidungen im Norden des Landes auch in Bormio, Antholz sowie im zum Predazzo-Cluster Val di Fiemme und Tesero um Gold, Silber und Bronze.

Die Bewerbe teilen sich in 54 für Männer, 50 für Frauen und 12 gemischte Konkurrenzen auf. Olympische Flammen brennen ab nun in Mailand und Cortina. Nussbaumer hatte als Ziel die Anzahl von 18 Medaillen ausgegeben, wie sie sie vor vier Jahren für Rot-Weiß-Rot bei den Corona-Spielen in Peking gegeben hatte.

Eröffnungsfeier unter dem Motto "Armonia"

Die Eröffnungsfeier in der 100 Jahre alten Fußball-Arena begann mit einem Tribut an die Schönheit und die Kunst Italiens.

Die auf knapp drei Stunden angelegte Show unter dem Motto "Armonia" (Harmonie) sollte in ihrer Gestaltung den Charakter dieser dezentralen Spiele widerspiegeln. Erstmals in der Olympia-Geschichte gibt es offiziell zwei Gastgeberstädte.

Es sind die geografisch bisher am weitesten verteilten Winterspiele. Erstmals gibt es auch zwei olympische Feuer - am Arco della Pace (Friedensbogen) in Mailands Innenstadt und auf der Piazza Dibona in Cortina.

Neben US-Idol Mariah Carey zierten Andrea Bocelli, Laura Pausini, Cecilia Bartoli und der Pianist Lang Lang die musikalische Besetzungsliste für die Auftaktparty. Auf der Ehrentribüne waren US-Vizepräsident JD Vance und mehr als 50 Staats- und Regierungschefs.

Österreich wurde durch Bundespräsident Christian Stocker (ÖVP) in Mailand und durch Babler in Cortina vertreten. Mattarella war laut Einspielung per Straßenbahn ins San Siro gekommen, der Straßenbahnfahrer war Motorrad-Legende Valentino Rossi.