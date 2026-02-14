ÖSV-Adler gehen auch auf der Großschanze leer aus

Österreichs Skispringer gehen bei Olympia 2026 auch auf der Großschanze leer aus.

Jan Hörl belegt als bester Österreicher den fünften Platz, auf Bronze fehlen dem Salzburger 4,3 Punkte. Youngster Stephan Embacher reiht sich knapp dahinter als Siebenter (-17,7 Punkte) ein.

Prevc holt Gold

Die Goldmedaille geht erwartungsgemäß an Saison-Dominator Domen Prevc, der Slowene fängt den zur Halbzeit führenden Japaner Ren Nikaido mit einem Satz auf die Tageshöchstweite von 141,5 Meter noch ab.

Nikaido hatte sieben Zähler Vorsprung auf den Vierschanzentournee-Triumphator, am Ende liegt er 6,8 Punkte hinter Prevc und schnappt sich Silber.

Bronze holt Kacper Tomasiak, der 19-Jährige gewann bereits Silber auf der Normalschanze.

Tschofenig disqualifiziert, Kraft zu schwach

Daniel Tschofenig wurde wegen eines zu großen Schuhs als Achter nach dem ersten Durchgang disqualifiziert.

Stefan Kraft hatte als 37. den Sprung in die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze verpasst.