ÖSV-Adler gehen auch auf der Großschanze leer aus

Jan Hörl und Stephan Embacher fehlt nicht viel auf Edelmetall. Die Goldmedaille geht am letzten Drücker an Domen Prevc.

ÖSV-Adler gehen auch auf der Großschanze leer aus Foto: © GEPA
Österreichs Skispringer gehen bei Olympia 2026 auch auf der Großschanze leer aus.

Jan Hörl belegt als bester Österreicher den fünften Platz, auf Bronze fehlen dem Salzburger 4,3 Punkte. Youngster Stephan Embacher reiht sich knapp dahinter als Siebenter (-17,7 Punkte) ein.

Prevc holt Gold

Die Goldmedaille geht erwartungsgemäß an Saison-Dominator Domen Prevc, der Slowene fängt den zur Halbzeit führenden Japaner Ren Nikaido mit einem Satz auf die Tageshöchstweite von 141,5 Meter noch ab.

Nikaido hatte sieben Zähler Vorsprung auf den Vierschanzentournee-Triumphator, am Ende liegt er 6,8 Punkte hinter Prevc und schnappt sich Silber.

Bronze holt Kacper Tomasiak, der 19-Jährige gewann bereits Silber auf der Normalschanze.

Tschofenig disqualifiziert, Kraft zu schwach

Daniel Tschofenig wurde wegen eines zu großen Schuhs als Achter nach dem ersten Durchgang disqualifiziert. Alle Infos >>>

Stefan Kraft hatte als 37. den Sprung in die Entscheidung um Gold, Silber und Bronze verpasst.

