Diese "ORF"-Mitarbeiter begleiten durch die Olympischen Spiele

Der "ORF" überträgt täglich bis zu 25 Stunden. Dafür sind rund 115 Mitarbeiter im Einsatz.

Ab 6. Februar ist es soweit - die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo werden eröffnet.

Der "ORF" wird dabei täglich bis zu 25 Stunden live aus Italien berichten. Im Einsatz sind rund 115 Mitarbeiter.

LAOLA1 hat die Gesichter vor der Kamera beziehungsweise hinter dem Mikrofon für euch zusammengefasst.

Olympia-Studio aus Wien:

Dieses findet drei Mal pro Tag statt (15:30 Uhr, 18:00 Uhr, 21:40 Uhr). Fans werden dabei mit den neusten Infos, Interviews und Highlights versorgt.

Gastgeber:

Karoline Rath-Zobernig

Lukas Schweighofer

Karina Toth

Bernhard Stöhr

Zielraum:

Moderator:

Sportart:

Alina Zellhofer

Ski Herren

Rainer Pariasek

Ski Damen

Boris Kastner-Jirka, Johannes Hahn

Langlaufen und Nordische Kombination

Paul Passler

Skibergsteigen

Daniela Schmiderer

Rodeln

Lukas Kerschbaumer, Simone Lackner-Raffeiner

Biathlon

Andreas Blum, Paul Passler

Snowboard und Freestyle

Kommentatoren:

Kommentator:

Sportart:

Dietmar Wolff

Eröffnungsfeier, Biathlon

Oliver Polzer, Thomas König

Ski Herren

Peter Brunner, Ernst Hausleitner

Ski Damen

Daniel Warmuth, Dieter Helbig-Neupauer, Gerfried Nagel

Eishockey

Katharina Osztovics, Lukas Osztovics

Eiskunstlauf

Michael Roscher, Toni Oberndorfer

Skispringen

Karina Toth

Curling-Bewerbe

Johannes Karner

Eisschnellauf

Marc Wurzinger

Shorttrack

Dominik Landertinger

Biathlon

Oliver Polzer

Schlusszeremonie

Experten:

Experte:

Sportart:

Hans Knauß

Ski, Speed Herren

Thomas Sykora

Ski, Technik Herren

Nici Schmidhofer

Ski, Speed Damen

Marlies Raich

Ski, Technik Damen

Luis Stadlober

Langlaufen

Andreas Goldberger

Skispringen

David Krainer

Nordische Kombination

Andreas Linger

Rodeln

Dominik Landertinger

Biathlon

Christian Scheidl

Freestyle

Heidi Neururer

Snowboard

Melanie Meilinger

Ski Freestyle

Peter Znenahlik, Dominique Heinrich

Eishockey

Matthias Stelzmüller

Shorttrack

Kamerafahrer:

Kamarafahrer:

Sportart

Joachim Puchner

Ski, Speed Herren

Nici Schmidhofer

Ski, Speed Damen

Thomas Sykora

Ski, Technikbewerbe

