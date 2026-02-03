Diese "ORF"-Mitarbeiter begleiten durch die Olympischen Spiele

Ab 6. Februar ist es soweit - die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo werden eröffnet.

Der "ORF" wird dabei täglich bis zu 25 Stunden live aus Italien berichten. Im Einsatz sind rund 115 Mitarbeiter.

LAOLA1 hat die Gesichter vor der Kamera beziehungsweise hinter dem Mikrofon für euch zusammengefasst.

Olympia-Studio aus Wien:

Dieses findet drei Mal pro Tag statt (15:30 Uhr, 18:00 Uhr, 21:40 Uhr). Fans werden dabei mit den neusten Infos, Interviews und Highlights versorgt.