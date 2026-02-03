Diese "ORF"-Mitarbeiter begleiten durch die Olympischen Spiele

Gastgeber:
Karoline Rath-Zobernig
Lukas Schweighofer
Karina Toth
Bernhard Stöhr
Zielraum:
Moderator:
Sportart:
Alina Zellhofer
Ski Herren
Rainer Pariasek
Ski Damen
Boris Kastner-Jirka, Johannes Hahn
Langlaufen und Nordische Kombination
Paul Passler
Skibergsteigen
Daniela Schmiderer
Rodeln
Lukas Kerschbaumer, Simone Lackner-Raffeiner
Biathlon
Andreas Blum, Paul Passler
Snowboard und Freestyle
Kommentatoren:
Kommentator:
Sportart:
Dietmar Wolff
Eröffnungsfeier, Biathlon
Oliver Polzer, Thomas König
Ski Herren
Peter Brunner, Ernst Hausleitner
Ski Damen
Daniel Warmuth, Dieter Helbig-Neupauer, Gerfried Nagel
Eishockey
Katharina Osztovics, Lukas Osztovics
Eiskunstlauf
Michael Roscher, Toni Oberndorfer
Skispringen
Karina Toth
Curling-Bewerbe
Johannes Karner
Eisschnellauf
Marc Wurzinger
Shorttrack
Dominik Landertinger
Biathlon
Oliver Polzer
Schlusszeremonie
Experten:
Experte:
Sportart:
Hans Knauß
Ski, Speed Herren
Thomas Sykora
Ski, Technik Herren
Nici Schmidhofer
Ski, Speed Damen
Marlies Raich
Ski, Technik Damen
Luis Stadlober
Langlaufen
Andreas Goldberger
Skispringen
David Krainer
Nordische Kombination
Andreas Linger
Rodeln
Dominik Landertinger
Biathlon
Christian Scheidl
Freestyle
Heidi Neururer
Snowboard
Melanie Meilinger
Ski Freestyle
Peter Znenahlik, Dominique Heinrich
Eishockey
Matthias Stelzmüller
Shorttrack
Kamerafahrer:
Kamarafahrer:
Sportart
Joachim Puchner
Ski, Speed Herren
Nici Schmidhofer
Ski, Speed Damen
Thomas Sykora
Ski, Technikbewerbe