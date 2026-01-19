Hintergrund

Mailands Eishockey-Arena im Rückstand: Wettlauf gegen die Zeit

Zweieinhalb Wochen vor dem ersten Olympia-Spiel ist Mailands neue Eishockey-Arena noch nicht fertig. Verzögerungen und offene Baustellen sorgen für Zeitdruck.

Mailands Eishockey-Arena im Rückstand: Wettlauf gegen die Zeit Foto: © GETTY
Maximilian Girschele
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nicht einmal mehr drei Wochen vor dem geplanten Start des olympischen Eishockey-Turniers der Frauen am 5. Februar - Italien trifft auf Frankreich - ist die Santagiulia Arena in Mailand noch nicht fertiggestellt.

Die Verzögerungen betreffen ausgerechnet jene Spielstätte, in der auch nahezu alle Partien des Männer-Turniers ausgetragen werden sollen. Erstmals seit 2014 zudem wieder mit NHL-Beteiligung.

Damit rückt eine zentrale Infrastrukturfrage zunehmend in den Fokus.

Ein Projekt mit verschobenem Zeitplan

Die Arena wird von einem privaten Investor, CTS Eventim, errichtet und finanziert. Ursprünglich war ein Bauzeitraum von Herbst 2022 bis Herbst 2025 vorgesehen, bei veranschlagten Kosten von rund 180 Millionen Euro.

Der Baustart erfolgte jedoch erst im Frühjahr 2023, unter anderem infolge Covid-bedingter Verzögerungen. Inzwischen sind die Baukosten um rund 35 Prozent auf etwa 243 Millionen Euro gestiegen.

Nach den Spielen soll die Halle indes als multifunktionales Zentrum für Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen genutzt werden.

Testlauf mit gemischten Befunden

Wie weit die Arbeiten tatsächlich fortgeschritten sind, zeigte sich Anfang Jänner bei einem ersten Testlauf.

Beim Final Four der italienischen IHL Serie A sowie der Coppa Italia wurde der Spielbetrieb unter Wettbewerbsbedingungen erprobt.

Die Organisatoren sprachen im Anschluss von einem erfolgreichen Test, verwiesen auf 22.500 verkaufte Tickets und insgesamt rund 30.000 Besucherinnen und Besucher inklusive akkreditierter Medienvertreter.

test
Verantwortliche verschafften sich während des Tests in Baukleidung einen Überblick
Foto: ©GETTY

Gleichzeitig offenbarte der Test den aktuellen Zustand der Arena. In mehreren Bereichen wurden noch Bauarbeiten durchgeführt, etwa an den Tribünen, weshalb der gesamte Oberrang nicht zugänglich war.

Umkleidekabinen waren teilweise nicht fertiggestellt, Parkflächen vor der Halle standen nicht zur Verfügung. Der ursprünglich geplante Food Court im Inneren der Arena wird nicht realisiert, stattdessen sollen während der Spiele Foodtrucks vor der Arena eingesetzt werden.

Auch infrastrukturelle Anpassungen stehen noch an, darunter der Austausch des derzeitigen Scoreboards gegen ein größeres Modell sowie Reparaturen an der Fassade.

Offene Baustellen abseits des Eises

Der Spielbetrieb selbst verlief ohne größere Zwischenfälle.

Ein kleines Loch in der Eisfläche führte zu einer kurzen Unterbrechung, wurde jedoch als unkritisch eingestuft. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der Eiszustand bis zum Beginn der Olympischen Spiele den Anforderungen entsprechen wird.

Deutlich problematischer stellt sich die Situation abseits der Hauptspielfläche dar. Die Trainingshalle, neben der Santagiulia Arena situiert, befindet sich noch nicht in einem voll funktionsfähigen Zustand.

Sie ist für alle Teams von elementarer Bedeutung, da die Spielstätte mit drei Spielen pro Tag ausgelastet ist und somit nur dort trainiert werden kann.

Von 14 Umkleidekabinen waren beim Test lediglich drei vollständig nutzbar. Jene Kabinen, die von den Teams während ihrer Begegnungen verwendet werden, gelten als beengt und entsprechen nicht dem Standard, den insbesondere Spieler aus der NHL gewohnt sind.

Zusätzliche Aufmerksamkeit zieht die Größe der Eisfläche auf sich. Diese fällt kleiner aus als in der NHL und verstößt damit gegen eine bestehende Vereinbarung zwischen der NHL, der NHLPA und der IIHF.

Der Umstand ist insofern bemerkenswert, als die Rückkehr der NHL-Spieler zu den Olympischen Spielen erstmals seit 2014 einen der sportlichen Schwerpunkte des Turniers darstellt.

Wenig Spielraum, bekannte Risiken

Trotz der offenen Punkte zeigen sich die internationalen Gremien nach außen zuversichtlich.

test
Die Außenansicht auf die Santagiulia Arena
Foto: ©GETTY

Eine NHL-Delegation verschaffte sich vor Ort einen Eindruck vom Fortschritt, das IOC äußerte sich positiv über die Entwicklung. IIHF-Präsident Luc Tardif erklärte sinngemäß, es gebe keinen Anlass zu der Annahme, dass die Teilnahme der NHL-Spieler gefährdet sei.

Die Situation weckt dennoch Erinnerungen an frühere Olympische Spiele. Bei den Winterspielen 2006 in Turin wurde der Palasport Olimpico erst kurz vor Turnierbeginn fertiggestellt.

Damals mussten Teile des unteren Zuschauerrangs nachträglich entfernt werden, da die Ausfahrt der Eismaschine zu klein dimensioniert war. Der Vergleich gilt seither als Beispiel für die Risiken enger Zeitpläne bei Großveranstaltungen.

In Mailand bleibt nun wenig Spielraum. Mit nur noch drei Wochen bis zum ersten geplanten Olympia-Spiel in der Santagiulia Arena ist der Fertigstellungsgrad der Halle zu einem entscheidenden Faktor für den Ablauf des olympischen Eishockey-Turniers geworden.

Die bisherigen Tests haben Fortschritte erkennen lassen, zugleich aber auch verdeutlicht, wie eng der verbleibende Zeitrahmen ist.

Video-Eindrücke aus der Santagiulia Arena:

Mehr zum Thema

Fünffacher Skisprung-Weltmeister verpasst Olympia

Fünffacher Skisprung-Weltmeister verpasst Olympia

Skispringen
Nächster Kasper-Scorer bei Heimsieg der Red Wings

Nächster Kasper-Scorer bei Heimsieg der Red Wings

NHL
1
Dezimierter KAC löst mit Auswärtssieg in Linz das Playoff-Ticket

Dezimierter KAC löst mit Auswärtssieg in Linz das Playoff-Ticket

ICE Hockey League
11 Tore! Salzburg dreht wildes Topspiel gegen Bozen

11 Tore! Salzburg dreht wildes Topspiel gegen Bozen

ICE Hockey League
2
ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - KAC

ICE Hockey League LIVE: Konferenz mit Black Wings Linz - KAC

ICE Hockey League
Gibt Brignone bereits am Kronplatz ihr Comeback?

Gibt Brignone bereits am Kronplatz ihr Comeback?

Ski Alpin
Kitz-Rennleiter verspricht "Streif, wie wir sie lieben"

Kitz-Rennleiter verspricht "Streif, wie wir sie lieben"

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Wintersport Eishockey Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Maximilian Girschele