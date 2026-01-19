Mailands Eishockey-Arena im Rückstand: Wettlauf gegen die Zeit

Nicht einmal mehr drei Wochen vor dem geplanten Start des olympischen Eishockey-Turniers der Frauen am 5. Februar - Italien trifft auf Frankreich - ist die Santagiulia Arena in Mailand noch nicht fertiggestellt.

Die Verzögerungen betreffen ausgerechnet jene Spielstätte, in der auch nahezu alle Partien des Männer-Turniers ausgetragen werden sollen. Erstmals seit 2014 zudem wieder mit NHL-Beteiligung.

Damit rückt eine zentrale Infrastrukturfrage zunehmend in den Fokus.

Ein Projekt mit verschobenem Zeitplan

Die Arena wird von einem privaten Investor, CTS Eventim, errichtet und finanziert. Ursprünglich war ein Bauzeitraum von Herbst 2022 bis Herbst 2025 vorgesehen, bei veranschlagten Kosten von rund 180 Millionen Euro.

Der Baustart erfolgte jedoch erst im Frühjahr 2023, unter anderem infolge Covid-bedingter Verzögerungen. Inzwischen sind die Baukosten um rund 35 Prozent auf etwa 243 Millionen Euro gestiegen.

Nach den Spielen soll die Halle indes als multifunktionales Zentrum für Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen genutzt werden.

Testlauf mit gemischten Befunden

Wie weit die Arbeiten tatsächlich fortgeschritten sind, zeigte sich Anfang Jänner bei einem ersten Testlauf.

Beim Final Four der italienischen IHL Serie A sowie der Coppa Italia wurde der Spielbetrieb unter Wettbewerbsbedingungen erprobt.

Die Organisatoren sprachen im Anschluss von einem erfolgreichen Test, verwiesen auf 22.500 verkaufte Tickets und insgesamt rund 30.000 Besucherinnen und Besucher inklusive akkreditierter Medienvertreter.