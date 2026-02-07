Ein letztes mal Olympia? Zwei Traditions-Sportarten vor dem Aus

Die Olympischen Spiele 2026 sind vom Geschlechteranteil die ausgeglichensten Winterspiele der Geschichte. Mit 47 Prozent ist der Anteil an weiblichen Athletinnen so hoch wie nie zuvor.

Jedoch gilt dies nicht für alle Sportarten, denn die Nordische Kombination ist bei diesen Spielen die einzige Sportart, in der es keine Frauen-Bewerbe gibt. Eine, die direkt davon betroffen ist, ist die österreichische Kombiniererin Lisa Hirner.

Für sie war eine Olympia-Teilnahme 2026 in der Kombination fest geplant. "Es ist brutal enttäuschend, weil wir alle eigentlich fest davon ausgegangen sind, dass es für uns 2026 passt. Man sagt eigentlich immer, bei Olympia geht es nicht um Geld und im Endeffekt ist es anscheinend genau daran gescheitert", sagt die Steirerin gegenüber LAOLA1.