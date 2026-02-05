Diese Sportler tragen das Olympia-Gen in sich

Eine Goldmedaille in der Vitrine, eine Olympia-Urkunde am WC oder Anekdoten der Eltern: Einige ÖOC-Hoffnungen im 115-köpfigen Aufgebot für die Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo haben das Olympia-Gen bereits als Kind mit auf den Weg bekommen.

In Italien wandeln unter anderem Skirennläuferin Nina Ortlieb, Langläuferin Teresa Stadlober, die Biathleten Simon Eder und Anna Gandler, Rodlerin Hannah Prock oder Bobpilotin Katrin Beierl auf den Spuren ihrer Eltern.

Nina Ortlieb hatte ihr großes Ziel immer vor Augen. "Prinzipiell hat mir immer geholfen, als kleines Kind die Olympiamedaille daheim zu sehen", sagte die Vorarlbergerin in Bezug auf die Abfahrts-Goldene von Papa Patrick Ortlieb in Albertville 1992. Diese Medaille habe sie seit ihrer Kindheit motiviert.

"Ich hoffe, dass mir das auch gelingt. Mein erster WM-Auftritt hat sehr gut geendet", betonte die Abfahrts-Vizeweltmeisterin von 2023. Das Erfolgsgeheimnis bei Olympischen Spielen muss die 29-Jährige aber erst herausfinden. "Ich muss noch nachfragen. Aber ich werde die Erste sein, der er es verrät. Sonst haben wir familiäre Probleme", sagte sie und lachte.

Gandler mit Vorfreude auf "Familien-Battle"

Für Biathletin Anna Gandler beginnt in Antholz das "Familien-Battle" mit ihrem Vater. Denn Markus Gandler holte 1998 in Nagano Olympia-Silber im Langlaufen, fast drei Jahrzehnte später soll die Medaillensammlung der Familie Gandler im Idealfall erweitert werden. "Die Latte liegt hoch", sagte die Tirolerin vor ihrem Olympia-Debüt.

Aber Druck vom Papa, der sie auch persönlich vor Ort unterstützen wird, gebe es keinen, betonte die 25-Jährige. Ganz im Gegenteil: "Er hat mir sehr viele Tipps gegeben. Er ist einer, der mich ein bissl runterholt und auch mal sagt: 'Anna, ruhig, du hast es drauf.'"

Ähnlich wird sich Rodlerin Hannah Prock fühlen, die Tochter von Markus Prock. Der ÖRV-Verbandspräsident war selbst erfolgreicher Olympia-Medaillenhamster, gewann zweimal Silber und einmal Bronze. Mit ihrem Vater hat Hannah Prock viel gemeinsam, etwa den Ehrgeiz, die Motivation, das Dranbleiben und die Disziplin, wie die Tirolerin erklärte. "Wir können beide auch sehr locker drauf sein."

