ÖOC-Medaillenbilanz in Peking: Snowboard knapp an Ski Alpin dran

Wie verteilten sich Österreichs Medaillen in Peking? Snowboard war die Überraschung. Wir blicken auf die Statistik der letzten Winterspiele zurück.

ÖOC-Medaillenbilanz in Peking: Snowboard knapp an Ski Alpin dran Foto: © GEPA
In der rot-weiß-roten Medaillenbilanz bei den Olympischen Winterspielen in Peking schrammte Snowboard nur knapp am "Sieg" vorbei.

Gold im abschließenden Ski-Teambewerb sorgte dafür, dass die Alpinen doch wieder die erfolgreichste Sparte im ÖOC-Team waare. Mit drei Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille hatten die Alpinen  die Nase knapp vor den Snowboardern (3-1-0) und setzten gerade noch ihre Serie fort.

Alpin seit 46 Jahren die Nummer 1

46 Jahre ist es her, dass die Alpinen zuletzt nicht die Nummer eins im ÖOC-Team waren. In Innsbruck 1976 lagen die Skispringer (1-1-1) vor den Alpinen (1-1-0).

Auch in der "ewigen" ÖOC-Winterbilanz machte Snowboard einen bemerkenswerten Sprung. Mit nun fünfmal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze überholten die Boarder die Nordischen Kombinierer (3-2-11) und liegen auf Platz fünf.

Skispringen (7-10-10), Eiskunstlauf (7-9-4) und Rodeln (6-10-9) sind in Reichweite, von den Alpinen ist man freilich weit entfernt. Sie holten seit 1924 128 Medaillen (40-44-44) und damit mehr als die Hälfte der insgesamt 250 olympischen Winter-Medaillen.

Die 18 ÖOC-Medaillen der XXIV. Winterspiele in Peking nach Sportarten

Gold Silber Bronze Gesamt
Ski alpin 3 3 1 7
Snowboard 3 1 0 4
Skispringen 1 1 0 2
Rodeln 0 2 1 3
Langlaufen 0 0 1 1
Nord. Kombination 0 0 1 1
Gesamt7 7 4 18

ÖOC-Gesamtbilanz bei Olympischen Spielen:

Gold

Silber

Bronze

Ges

Sommer

21

35

41

97

Winter

71

89

91

251

Gesamt

92

123

132

348

