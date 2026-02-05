ÖOC-Medaillenbilanz in Peking: Snowboard knapp an Ski Alpin dran

In der rot-weiß-roten Medaillenbilanz bei den Olympischen Winterspielen in Peking schrammte Snowboard nur knapp am "Sieg" vorbei.

Gold im abschließenden Ski-Teambewerb sorgte dafür, dass die Alpinen doch wieder die erfolgreichste Sparte im ÖOC-Team waare. Mit drei Gold-, drei Silber- und einer Bronzemedaille hatten die Alpinen die Nase knapp vor den Snowboardern (3-1-0) und setzten gerade noch ihre Serie fort.

Alpin seit 46 Jahren die Nummer 1

46 Jahre ist es her, dass die Alpinen zuletzt nicht die Nummer eins im ÖOC-Team waren. In Innsbruck 1976 lagen die Skispringer (1-1-1) vor den Alpinen (1-1-0).

Auch in der "ewigen" ÖOC-Winterbilanz machte Snowboard einen bemerkenswerten Sprung. Mit nun fünfmal Gold, zweimal Silber und viermal Bronze überholten die Boarder die Nordischen Kombinierer (3-2-11) und liegen auf Platz fünf.

Skispringen (7-10-10), Eiskunstlauf (7-9-4) und Rodeln (6-10-9) sind in Reichweite, von den Alpinen ist man freilich weit entfernt. Sie holten seit 1924 128 Medaillen (40-44-44) und damit mehr als die Hälfte der insgesamt 250 olympischen Winter-Medaillen.