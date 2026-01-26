NEWS

Olympia 2022: Wer thronte im Medaillenspiegel ganz oben?

So sah der Medaillenspiegel bei Olympia 2022 aus! Wer holte das meiste Gold? ❄️ Wir zeigen dir die Top-Nationen der Olympischen Winterspiele 2022.

Olympia 2022: Wer thronte im Medaillenspiegel ganz oben? Foto: © GEPA
Die Olympischen Spiele 2022 in Peking waren für Österreich eine Erfolgsgeschichte!

Mit 7 Mal Gold, 7 Mal Silber und 4 Mal Bronze beendete das ÖOC-Team die Spiele auf Rang 7 des Medaillenspiegels. Es waren die zweiterfolgreichsten Spiele der ÖOC-Geschichte.

Klare Nummer 1 war neuerlich Norwegen mit 16 Mal Gold, 8 Mal Silber und 13 Mal Bronze. Deutschland landete mit 12 Gold, 10 Silber und 5 Bronze auf Rang zwei.

Gastgeber China präsentierte sich stark und belegt Rang 3 - es war mit Abstand das beste Abschneiden Chinas bei Winterspielen.

Medaillenspiegel - Endstand  nach 109 Entscheidungen:

