Olympia 2022: Wer thronte im Medaillenspiegel ganz oben?

Die Olympischen Spiele 2022 in Peking waren für Österreich eine Erfolgsgeschichte!

Mit 7 Mal Gold, 7 Mal Silber und 4 Mal Bronze beendete das ÖOC-Team die Spiele auf Rang 7 des Medaillenspiegels. Es waren die zweiterfolgreichsten Spiele der ÖOC-Geschichte.

Klare Nummer 1 war neuerlich Norwegen mit 16 Mal Gold, 8 Mal Silber und 13 Mal Bronze. Deutschland landete mit 12 Gold, 10 Silber und 5 Bronze auf Rang zwei.

Gastgeber China präsentierte sich stark und belegt Rang 3 - es war mit Abstand das beste Abschneiden Chinas bei Winterspielen.

Medaillenspiegel - Endstand nach 109 Entscheidungen: