15 Zentimeter: Cortina meldet ersten Schneefall seit zwei Monaten

Der Wintersportort zeigte sich wenige Tage vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Weiß.

15 Zentimeter: Cortina meldet ersten Schneefall seit zwei Monaten Foto: © GETTY
Nach rund zwei Monaten ohne Niederschläge ist in der Nacht auf Sonntag Schnee in den Dolomiten und in Cortina d'Ampezzo gefallen.

Der Wintersportort zeigte sich wenige Tage vor der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Weiß. Im Tal von Cortina fielen nach Angaben der Regionalwetterbehörde Arpav 15 Zentimeter Neuschnee.

Am Falzarego-Pass auf knapp 2.000 Metern Höhe wurden 12 Zentimeter gemessen, in Ra Valles auf den Tofane zehn Zentimeter.

In den übrigen nördlichen Dolomiten fielen circa zehn Zentimeter Schnee. Deutlich ergiebiger waren die Schneefälle hingegen in den südlichen Dolomiten: In Alleghe, im Gebiet der Pale di San Martino-Taibon sowie am Nevegal wurden jeweils 25 Zentimeter registriert. In Asiago, auf der Hochebene von Cima XII, fielen schließlich 28 Zentimeter Neuschnee.

Mehrere Verkehrsunfälle gemeldet

Die Brennerautobahn meldete bereits in den Morgenstunden des Sonntag Schneefall zwischen Sterzing und dem Brenner - in den vergangenen Stunden rückten zahlreiche Freiwillige Feuerwehren im Pustertal und im Schlerngebiet zu Verkehrsunfällen aus.

Den Wetterprognosen zufolge soll der Schneefall im Laufe des Sonntags anhalten, ab Montag wird jedoch wieder sonniges Wetter erwartet, bei Temperaturen, die über den Gefrierpunkt steigen.

