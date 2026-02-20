Von 800.000 bis Null: Die Prämien für die Olympia-Medaillen

Nation
Gold
Silber
Bronze
Singapur
$792,000
$395,000
$197,000
Hongkong
$768,000
$384,000
$192,000
Malaysia
$256,000
$77,000
$26,000
Kasachstan
$250,000
$150,000
$75,000
Italien
$214,000
$107,000
$71,000
Polen
$211,000
$169,000
$124,000
Südkorea
$208,000
$139,000
$70,000
Bulgarien
$150,000
$120,000
$60,000
Spanien
$111,000
$57,000
$36,000
Frankreich
$95,000
$48,000
$24,000
Slowakei
$71,000
$60,000
$47,000
Andorra
$71,000
$47,000
$24,000
Brasilien
$67,000
$40,000
$27,000
Schweiz
$65,000
$52,000
$39,000
Finnland
$59,000
$36,000
$24,000
USA
$38,000
$23,000
$15,000
Deutschland
$36,000
$24,000
$12,000
Niederlande
$36,000
$18,000
$9,000
Japan
$33,000
$13,000
$7,000
Österreich
$23,518
$19,990
$16,463
Kanada
$15,000
$11,000
$7,000
Australien
$14,000
$11,000
$7,000
Neuseeland
$3,000
$2,000
$1,000
Großbritannien
$0
$0
$0
Norwegen
$0
$0
$0
Die Prämien sind in Österreich tatsächlich Gold. Das ÖOC gibt nämlich Philharmoniker-Münzen im Wert von 20.000, 17.000 und 14.000 Euro aus.