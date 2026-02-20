NEWS

Von 800.000 bis Null: Die Prämien für die Olympia-Medaillen

So viel bekommen die Athleten verschiedener Länder für Gold, Silber und Bronze bei den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina:

Von 800.000 bis Null: Die Prämien für die Olympia-Medaillen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Bei Olympia geht es nicht nur um Gold, Silber oder Bronze.

Zum Medaillenspiegel >>>

Je nachdem, für welche Nation die verschiedenen Athleten an den Start gehen, konnten bzw. könnten sie durchaus abcashen. Der US-amerikanische Business-News-Sender "CNBC" sowie der "ORF" veröffentlichten die Prämien der verschiedenen Nationen.

LAOLA1 zeigt, wie viel die Olympioniken pro Medaille verdienen.

Nation

Gold

Silber

Bronze

Singapur

$792,000

$395,000

$197,000

Hongkong

$768,000

$384,000

$192,000

Malaysia

$256,000

$77,000

$26,000

Kasachstan

$250,000

$150,000

$75,000

Italien

$214,000

$107,000

$71,000

Polen

$211,000

$169,000

$124,000

Südkorea

$208,000

$139,000

$70,000

Bulgarien

$150,000

$120,000

$60,000

Spanien

$111,000

$57,000

$36,000

Frankreich

$95,000

$48,000

$24,000

Slowakei

$71,000

$60,000

$47,000

Andorra

$71,000

$47,000

$24,000

Brasilien

$67,000

$40,000

$27,000

Schweiz

$65,000

$52,000

$39,000

Finnland

$59,000

$36,000

$24,000

USA

$38,000

$23,000

$15,000

Deutschland

$36,000

$24,000

$12,000

Niederlande

$36,000

$18,000

$9,000

Japan

$33,000

$13,000

$7,000

Österreich

$23,518

$19,990

$16,463

Kanada

$15,000

$11,000

$7,000

Australien

$14,000

$11,000

$7,000

Neuseeland

$3,000

$2,000

$1,000

Großbritannien

$0

$0

$0

Norwegen

$0

$0

$0

Die Prämien sind in Österreich tatsächlich Gold. Das ÖOC gibt nämlich Philharmoniker-Münzen im Wert von 20.000, 17.000 und 14.000 Euro aus.

Mehr zum Thema

US-Athlet beim Skispringen von Schneebläser getroffen

US-Athlet beim Skispringen von Schneebläser getroffen

Olympia
Eisschnellläufer Odor wittert im Massenstart seine Chance

Eisschnellläufer Odor wittert im Massenstart seine Chance

Olympia
Olympia LIVE: Österreichs Skicross-Frauen kämpfen um Medaille

Olympia LIVE: Österreichs Skicross-Frauen kämpfen um Medaille

Olympia
Bruder von verstorbenem Skifahrer attackiert Franzoni

Bruder von verstorbenem Skifahrer attackiert Franzoni

Olympia
1
Schweizer Weltmeisterin kritisiert Olympia-Strecke

Schweizer Weltmeisterin kritisiert Olympia-Strecke

Olympia
1
Olympia LIVE - Freitag 20.2.: Programm & Österreicher am Start

Olympia LIVE - Freitag 20.2.: Programm & Österreicher am Start

Olympia
Mikutina nach Eiskunstlauf-Kür auf Platz 18 - Gold an die USA

Mikutina nach Eiskunstlauf-Kür auf Platz 18 - Gold an die USA

Olympia
3

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 ÖOC