Von 800.000 bis Null: Die Prämien für die Olympia-Medaillen

Bei Olympia geht es nicht nur um Gold, Silber oder Bronze.

Je nachdem, für welche Nation die verschiedenen Athleten an den Start gehen, konnten bzw. könnten sie durchaus abcashen. Der US-amerikanische Business-News-Sender "CNBC" sowie der "ORF" veröffentlichten die Prämien der verschiedenen Nationen.

LAOLA1 zeigt, wie viel die Olympioniken pro Medaille verdienen.