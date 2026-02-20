Baumgartner verpasst Halfpipe-Quali - Goldfavorit schwer gestürzt

Freeskier Sam Baumgartner verpasst den angepeilten Sprung ins Halfpipe-Finale bei den Olympischen Winterspielen in Livigno nach zwei Stürzen klar.

Der 28-jährige Oberösterreicher bringt seine beiden Läufe am Freitag nicht fehlerfrei zu Ende und belegt mit 24,50 Punkten den 23. Platz bei 25 Teilnehmern.

Der neuseeländische Goldfavorit Finley Melville Ives stürzt schwer und bleibt nach seinem zweiten Lauf minutenlang regungslos in der Halfpipe liegen.

Der 19-jährige Weltmeister und Weltcupführende klappt bei der Landung nach einem Trick unglücklich zusammen und schlägt hart in der Eisröhre auf. Melville Ives wird vom medizinischen Personal behandelt und nach fünf Minuten mit einer Trage unter dem Applaus der anwesenden Zuschauer weggefahren. Auch in seinem ersten Lauf ist der X-Games-Sieger gestürzt, nachdem ihm in der Luft ein Ski abhanden gekommen ist.

Baumgartner: Melville Ives geht es soweit gut

Baumgartner bekommt den schweren Sturz seines Kollegen vor seinem zweiten Lauf mit.

"Ich habe gleich weggeschaut. Das war auch ein bissl ein Dämpfer für die ganze Stimmung am Start", erzählt er. Allerdings gibt Baumgartner auch Entwarnung. "Was ich mitbekommen habe, geht es Finley soweit gut und es ist alles in Ordnung."

Seine eigene Leistung bei seinem Olympia-Debüt bewertet er mit einem klassischen "Nicht genügend". Es sei eine "riesengroße Enttäuschung und absolut nicht das, was ich mir erwartet und erhofft habe", sagt er. "Es war einfach nicht gut genug."

Die kanadische Freeskierin Cassie Sharpe befindet sich nach ihrem heftigen Sturz in der Frauen-Qualifikation tags zuvor in einem "stabilen Zustand". Das teilt das Kanadische Olympische Komitee (COC) mit.

Die 33-jährige Olympiasiegerin von 2018, die bei ihrem Sturz mit dem Kopf hart aufgeprallt war, danach aber mit beiden Armen winkte, werde vom medizinischen Personal des COC und von Freestyle Canada untersucht, heißt es weiter.