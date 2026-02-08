NEWS

Überraschendes Quali-Aus im Parallel-Snowboard

Vier der sieben ÖOC-Snowboarder schaffen die Qualifikation und sind in der Parallel-Entscheidung dabei. Ein Österreicher scheidet überraschend aus.

Überraschendes Quali-Aus im Parallel-Snowboard Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Vier der sieben angetretenen österreichischen Parallel-Snowboarder schafften am Sonntag in Livigno die Qualifikation für die K.o.-Entscheidung im Olympia-Riesentorlauf.

Bei den Männern scheiterte überraschend der Kärntner Fabian Obmann, der mit drei Podestplätzen in Serie zum Großereignis gereist war und nur 20. wurde. Olympiasieger Benjamin Karl (3.) und Andreas Prommegger (11.) landeten im 16er-Feld, bei den Frauen Sabine Payer (9.) und Claudia Riegler (16.).

Für Alexander Payer (17.) und Olympia-Debütantin Martina Ankele (23.) war das Rennen nach den zwei Zeitläufen - je einen am blauen und roten Kurs - zu Ende.

Die K.o.-Läufe beginnen mit dem Achtelfinale ab 13.00 Uhr (hier Live Infos>>>). Schnellste waren der Weltcup-Führende Roland Fischnaller aus Italien bzw. Titelverteidigerin Ester Ledecka aus Tschechien.

18

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Snowboard - Olympia 2026