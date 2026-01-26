Skisprung-Legende bleibt Rekord-Teilnahme an Olympia verwehrt

Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo finden ohne Simon Ammann statt.

Der 44-jährige Schweizer hatte sich Hoffnungen auf seine achte Olympia-Teilnahme gemacht. Damit hätte er den Rekord von Eisschnelläuferin Claudia Pechstein sowie Skisprung-Kollege Noriaki Kasai eingestellt.

Doch die Verantwortlichen haben sich gegen den vierfachen Olympiasieger und für den 19-jährigen Felix Trunz entschieden. Gregor Deschwanden und Sandro Hauswirth hatten ihr Ticket bereits sicher.

Ammann gewann 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver jeweils Gold von der Normal- und Großschanze und kürte sich als erster Skispringer überhaupt zum "doppelten Doppel-Olympiasieger".