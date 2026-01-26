Skisprung-Legende bleibt Rekord-Teilnahme an Olympia verwehrt
Der Schweizer hatte seine achten Olympischen Spiele und den Rekord von Claudia Pechstein sowie Noriaki Kasai angepeilt.
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo finden ohne Simon Ammann statt.
Der 44-jährige Schweizer hatte sich Hoffnungen auf seine achte Olympia-Teilnahme gemacht. Damit hätte er den Rekord von Eisschnelläuferin Claudia Pechstein sowie Skisprung-Kollege Noriaki Kasai eingestellt.
Doch die Verantwortlichen haben sich gegen den vierfachen Olympiasieger und für den 19-jährigen Felix Trunz entschieden. Gregor Deschwanden und Sandro Hauswirth hatten ihr Ticket bereits sicher.
Ammann gewann 2002 in Salt Lake City und 2010 in Vancouver jeweils Gold von der Normal- und Großschanze und kürte sich als erster Skispringer überhaupt zum "doppelten Doppel-Olympiasieger".