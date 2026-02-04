NEWS

Wetterpech: Erstes Abfahrtstraining der Frauen abgesagt

Das geplante Training am Donnerstag kann witterungsbedingt nicht ausgetragen werden.

Wetterpech: Erstes Abfahrtstraining der Frauen abgesagt Foto: © GEPA
Das für Donnerstag geplante erste Abfahrtstraining der alpinen Skirennläuferinnen bei den Olympischen Winterspielen fällt dem Wetter zum Opfer.

Aufgrund des anhaltenden Schneefalls und der schlechten Prognosen wurde Mittwochnachmittag der erste Übungslauf auf der Tofana in Cortina d'Ampezzo abgesagt. Für Freitag und Samstag (je 11.30 Uhr) sind weitere Trainings für die Olympia-Abfahrt angesetzt, das Rennen soll am Sonntag (um 11.30 im LIVE-Ticker >>>) über die Bühne gehen.

Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb und Ariane Rädler sollen die rot-weiß-roten Farben in der Abfahrt hochhalten, US-Star Lindsey Vonn will trotz eines Kreuzbandrisses für Furore sorgen.

