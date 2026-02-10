NEWS

Ski LIVE: Team-Kombi der Frauen - das Ergebnis

Olympia LIVE: Premiere für die Team-Kombi der Frauen! Knacken Hütter & Truppe das US-Duo Shiffrin/Johnson? Alle Ergebnisse und Zwischenstände hier.

Ski LIVE: Team-Kombi der Frauen - das Ergebnis Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Zum ersten Mal in der Geschichte werden heute um 10:30 Uhr (Abfahrt) und um 14:00 Uhr (Slalom) olympische Medaillen in der Team-Kombination der Frauen vergeben.

Das Format verspricht pure Spannung: Die Zeit der Abfahrerin und die Zeit der Slalom-Spezialistin werden zu einer Gesamtzeit addiert. LIVE-Ticker>>>

Das „Dreamteam“ als Maßstab

Die großen Gejagten kommen aus den USA. Die frischgebackene Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson und US-Superstar Mikaela Shiffrin bilden das absolute Favoritengespann.

Nachdem sie bereits bei der WM 2025 in Saalbach das erste Gold in diesem Format abgeräumt haben, brennen sie nun auf das olympische Double.

Die ÖSV-Duos:

  • Cornelia Hütter & Katharina Truppe: Das „Bauer-Power“-Duo (AUT 1).

  • Ariane Rädler & Katharina Huber: "Team 95" (AUT 2)

  • Nina Ortlieb & Katharina Gallhuber: Original Gangsters (AUT 3)

  • Mirjam Puchner & Lisa Hörhager: Team Generations (AUT 4)

Zeitplan & Modus

  • 10:30 Uhr: Abfahrt (Speed-Part)

  • 14:00 Uhr: Slalom (Technik-Entscheidung)

  • Regel: Beide Zeiten werden addiert

Olympia Team-Kombi - das aktuelle Ergebnis

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Team-Kombination der Frauen

Olympia LIVE: Team-Kombination der Frauen

Olympia
2
Schwarzenegger baut Vonn nach Sturz auf: "Herz eines Champions"

Schwarzenegger baut Vonn nach Sturz auf: "Herz eines Champions"

Olympia
Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen

Olympia: Startliste für die Team-Kombination der Frauen

Olympia
2
Das sind Lindsey Vonns erste Worte nach dem Olympia-Sturz

Das sind Lindsey Vonns erste Worte nach dem Olympia-Sturz

Olympia
36
Karriereende? Vonns Vater spricht Machtwort

Karriereende? Vonns Vater spricht Machtwort

Olympia
2
Kriechmayr: "Schön, aber ich möchte eine Einzel-Medaille"

Kriechmayr: "Schön, aber ich möchte eine Einzel-Medaille"

Olympia
4
Kriechmayr/Feller holen Medaille - "Old but Silber"

Kriechmayr/Feller holen Medaille - "Old but Silber"

Olympia
1

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Cortina d'Ampezzo Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026