Ski LIVE: Team-Kombi der Frauen - das Ergebnis

Zum ersten Mal in der Geschichte werden heute um 10:30 Uhr (Abfahrt) und um 14:00 Uhr (Slalom) olympische Medaillen in der Team-Kombination der Frauen vergeben.

Das Format verspricht pure Spannung: Die Zeit der Abfahrerin und die Zeit der Slalom-Spezialistin werden zu einer Gesamtzeit addiert. LIVE-Ticker>>>

Das „Dreamteam“ als Maßstab

Die großen Gejagten kommen aus den USA. Die frischgebackene Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson und US-Superstar Mikaela Shiffrin bilden das absolute Favoritengespann.

Nachdem sie bereits bei der WM 2025 in Saalbach das erste Gold in diesem Format abgeräumt haben, brennen sie nun auf das olympische Double.

Die ÖSV-Duos:

Cornelia Hütter & Katharina Truppe: Das „Bauer-Power“-Duo (AUT 1).

Ariane Rädler & Katharina Huber: "Team 95" (AUT 2)

Nina Ortlieb & Katharina Gallhuber: Original Gangsters (AUT 3)

Mirjam Puchner & Lisa Hörhager: Team Generations (AUT 4)

Zeitplan & Modus