Ski LIVE - Team-Kombi der Männer: Das Ergebnis
Olympia LIVE: Premiere für die Team-Kombi bei den Winterspielen! Abfahrer und Slalomfahrer gemeinsam um Gold. Alle Ergebnisse und Zwischenstände aus Bormio.
Heute feiert die Team-Kombination ihre Premiere im olympischen Programm.
Das Format ist simpel wie spannend: Ein Abfahrer und ein Slalomspezialist bilden ein Team, deren Zeiten für die Gesamtwertung addiert werden. Los geht es um 10:30 Uhr mit der Abfahrt auf der Stelvio, bevor um 14:00 Uhr die Entscheidung im Slalom fällt. LIVE-Ticker>>>
Schweizer Super-Duo als Maßstab
Die Favoritenrolle liegt klar bei den Eidgenossen. Bei der WM-Premiere 2025 feierten die Schweizer einen Dreifachsieg – und auch heute führen sie das Feld an. Mit dem Duo Marco Odermatt und Loic Meillard schickt die Schweiz ein Superstar-Duo ins Rennen. Olympiasieger Franjo von Allmen bildet mit Tanguy Nef ein Duo.
ÖSV greift mit vier Duos an
Daniel Hemetsberger & Marco Schwarz
Stefan Babinsky & Fabio Gstrein
Raphael Haaser & Michael Matt
Startzeiten & Ablauf
Abfahrt: Montag, 10:30 Uhr (MEZ)
Slalom: Montag, 14:00 Uhr (MEZ)
Modus: Die Zeiten beider Läufer werden addiert.