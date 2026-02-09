NEWS

Ski LIVE - Team-Kombi der Männer: Das Ergebnis

Olympia LIVE: Premiere für die Team-Kombi bei den Winterspielen! Abfahrer und Slalomfahrer gemeinsam um Gold. Alle Ergebnisse und Zwischenstände aus Bormio.

Ski LIVE - Team-Kombi der Männer: Das Ergebnis Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Heute feiert die Team-Kombination ihre Premiere im olympischen Programm.

Das Format ist simpel wie spannend: Ein Abfahrer und ein Slalomspezialist bilden ein Team, deren Zeiten für die Gesamtwertung addiert werden. Los geht es um 10:30 Uhr mit der Abfahrt auf der Stelvio, bevor um 14:00 Uhr die Entscheidung im Slalom fällt. LIVE-Ticker>>>

Schweizer Super-Duo als Maßstab

Die Favoritenrolle liegt klar bei den Eidgenossen. Bei der WM-Premiere 2025 feierten die Schweizer einen Dreifachsieg – und auch heute führen sie das Feld an. Mit dem Duo Marco Odermatt und Loic Meillard schickt die Schweiz ein Superstar-Duo ins Rennen. Olympiasieger Franjo von Allmen bildet mit Tanguy Nef ein Duo.

ÖSV greift mit vier Duos an

Startzeiten & Ablauf

  • Abfahrt: Montag, 10:30 Uhr (MEZ)

  • Slalom: Montag, 14:00 Uhr (MEZ)

  • Modus: Die Zeiten beider Läufer werden addiert.

Team-Kombi LIVE - das aktuelle Ergebnis:

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Die Alpine Team-Kombination der Männer

Olympia LIVE: Die Alpine Team-Kombination der Männer

Olympia
Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Die Startnummern für die Olympia-Kombination der Männer

Olympia
Bereits operiert: Das ist Vonns erste Verletzungs-Diagnose

Bereits operiert: Das ist Vonns erste Verletzungs-Diagnose

Olympia
9
Österreichs Paarungen für die Frauen-Kombination

Österreichs Paarungen für die Frauen-Kombination

Olympia
2
Zum vierten Mal Vierte: Hütter will "das Gefühl mitnehmen"

Zum vierten Mal Vierte: Hütter will "das Gefühl mitnehmen"

Olympia
Trainer gibt Gesundheits-Update zu Lindsey Vonn

Trainer gibt Gesundheits-Update zu Lindsey Vonn

Olympia
2
Dieses Ende hat Lindsey Vonn nicht verdient

Dieses Ende hat Lindsey Vonn nicht verdient

Olympia
18

Kommentare

Ski Alpin Wintersport Bormio Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Ski Alpin - Olympia 2026