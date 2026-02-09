Ski LIVE - Team-Kombi der Männer: Das Ergebnis

Heute feiert die Team-Kombination ihre Premiere im olympischen Programm.

Das Format ist simpel wie spannend: Ein Abfahrer und ein Slalomspezialist bilden ein Team, deren Zeiten für die Gesamtwertung addiert werden. Los geht es um 10:30 Uhr mit der Abfahrt auf der Stelvio, bevor um 14:00 Uhr die Entscheidung im Slalom fällt. LIVE-Ticker>>>

Schweizer Super-Duo als Maßstab

Die Favoritenrolle liegt klar bei den Eidgenossen. Bei der WM-Premiere 2025 feierten die Schweizer einen Dreifachsieg – und auch heute führen sie das Feld an. Mit dem Duo Marco Odermatt und Loic Meillard schickt die Schweiz ein Superstar-Duo ins Rennen. Olympiasieger Franjo von Allmen bildet mit Tanguy Nef ein Duo.

ÖSV greift mit vier Duos an

Startzeiten & Ablauf