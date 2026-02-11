Silber! Lamparter holt Medaille in der Nordischen Kombination

Johannes Lamparter holt beim ersten Bewerb in der Nordischen Kombination seine erste Olympia-Medaille.

In einem echten Krimi kommt der Tiroler nicht ganz in den finalen Zielsprint gegen den Norweger Jens Luraas Oftebro, der sich Gold sichert. Lamparter holt mit einer Sekunde Rückstand Silber. Bronze geht an den Finnen Eero Hirvonen (+2,5).

Stefan Rettenegger muss beim letzten Anstieg abreißen lassen und wird am Ende Vierter (+17,6). Sein Bruder Thomas Rettenegger, der nach dem Springen Zweiter war, kommt als Neunter ins Ziel (+43,3).

