Olympia LIVE: Laufen die Kombinierer in der Loipe zur Medaille?

Alle Österreicher haben Chancen auf Edelmetall. Wer bringt es ins Ziel? LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Laufen die Kombinierer in der Loipe zur Medaille?
Die Entscheidung in der Nordischen Kombination bei den Olympischen Winterspielen 2026 steigt über die 10 Kilometer in der Loipe (ab 13:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nach dem Springen von der Normalschanze liegt Thomas Rettenegger hinter dem Esten Kristjan Ilves auf Rang zwei. Der Salzburger geht mit 15 Sekunden Rückstand ins Rennen.

Sein Bruder Stefan Rettenegger liegt ex aequo mit dem Norweger Einer Luraas Oftebro auf dem vierten Rang (+0:20). Gesamtweltcup-Leader Johannes Lamparter ist direkt dahinter Sechster (+0:21).

Die Entscheidung im LIVE-Ticker:

5

