Olympia LIVE: Der Großschanzen-Bewerb der Nordischen Kombinierer

Nach Silber zum Auftakt will sich Johannes Lamparter seinen Gold-Traum erfüllen. Mit ihm sind die Rettenegger-Brüder am Start. LIVE-Infos:

Olympia LIVE: Der Großschanzen-Bewerb der Nordischen Kombinierer Foto: © GEPA
Österreichs Kombinierer peilen im Großschanzen-Bewerb das zweite Edelmetall bei den Winterspielen in Italien an. Im Springen (ab 10:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) geht es um eine gute Ausgangslage für den Langlauf über 10 Kilometer (13:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Neben Johannes Lamparter haben auch die beiden Rettenegger-Brüder Stefan und Thomas gute Chancen auf eine Medaille für Österreich.

Lamparter konnte sich beim ersten Bewerb der Kombinierer hinter dem Norweger Jens Luraas Oftebro Silber erkämpfen. Das Stockerl komplettierte der Finne Eero Hirvonen.

Die Rettenegger-Brüder gingen dabei leider leer aus. Stefan beendete das Rennen auf Rang vier. Thomas wurde Neunter. Dennoch gehören die beiden absolut zum Favoritenkreis auf Edelmetall.

