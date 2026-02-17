Forfang denkt nach Bronze an verstorbenen Vater: "Für ihn"

Johan Andre Forfang widmet seine im Super-Team gewonnene Bronzemedaille seinem verstorbenen Vater.

Der Norweger holt am Montag zusammen mit Kristoffer Eriksen Sundal den dritten Platz hinter Österreich (Hörl/Embacher) und Polen(Wasek/Kacper Tomasiak). Auf die viertplatzierten Deutschen (Wellinger/Raimund) haben die beiden am Ende einen Vorsprung von 0,3 Punkten.

Daraufhin sagt der 30-Jährige gegenüber der Nachrichtenagentur "Reuters": "Es ist etwas ganz Besonderes für mich. Und ja, das ist definitiv für meinen Vater".

Sein Vater ist vor rund zwei Wochen verstorben, davor habe er ihm ein Versprechen gegeben. "Mein Vater war mein Held und mein moralischer Kompass. Sein letzter Wunsch war, dass ich an Skisprungwettbewerben teilnehme und zu den Olympischen Spielen fahre", erklärt Forfang.

Forfang über Medaille: "Hatte ich nicht wirklich daran geglaubt"

An einen Podestplatz habe er im Vorhinein nicht unbedingt geglaubt, wie er gegenüber dem "NRK" sagt: "Um ehrlich zu sein, hatte ich nicht wirklich daran geglaubt, dass ich um eine Medaille kämpfen würde. Aber ich versprach es ihm. Ich würde um eine Medaille kämpfen. Ich sah, dass er damit seinen Frieden gemacht hatte." Für ihn fühlte sich das Versprechen fast wie eine "Notlüge" an.

Auch sein Verlobte zollte Forfang Respekt für die erbrachte Leistung: "Das bedeutet der ganzen Familie sehr viel. Ich verstehe eigentlich gar nicht, wie er nach all den Rückschlägen, die er im vergangenen Jahr erlebt hat, noch aufrecht stehen kann."

Sie habe den Norweger seit dem Schicksalsschlag nicht mehr gesehen. Alleine die Teilnahme an den Spielen sei schon ein Sieg gewesen. Die Tatsache, ihn mit einer Medaille zuhause zu empfangen ist "einfach unglaublich", so Kristin Solberg.

Für Forfang war es nach Gold (Teambewerb) und Silber (Normalschanze) in Pyeongchang 2018 bereits die dritte Olympia-Medaille.