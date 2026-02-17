NEWS

Lamparter mischt wieder um die Medaillen mit

Nach dem Springen liegt der Tiroler nur acht Sekunden hinter Gold. Thomas Rettenegger ist ebenfalls gut positioniert, Stefan Rettenegger hat Schwierigkeiten.

Lamparter mischt wieder um die Medaillen mit Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreichs Kombinierer haben sich auf der Großschanze eine gute Ausgangslage für den Langlauf über 10 Kilometer (13:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) verschafft.

Johannes Lamparter liegt nach einem Sprung auf 136 Meter auf Rang zwei, nur acht Sekunden hinter dem Japaner Ryota Yamamoto, der seine Stärken klar im Springen hat.

Hinter Lamparter reiht sich der laufstarke Norweger Andreas Skoglund an der dritten Stelle (+0:16 Minuten) ein, gefolgt von Thomas Rettenegger (+0:18) und Normalschanzen-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro (NOR/+0:22).

Stefan Rettenegger hat als Elfter mit einem Rückstand von 1:08 Minuten wohl nur geringe Chancen auf Edelmetall.

Mehr zum Thema

Olympia LIVE: Der Großschanzen-Bewerb der Nordischen Kombinierer

Olympia LIVE: Der Großschanzen-Bewerb der Nordischen Kombinierer

Olympia
Forfang denkt nach Bronze an verstorbenen Vater: "Für ihn"

Forfang denkt nach Bronze an verstorbenen Vater: "Für ihn"

Olympia
"Nein, wozu?" - Russe Schipulin gab Biathlon-Gold nicht zurück

"Nein, wozu?" - Russe Schipulin gab Biathlon-Gold nicht zurück

Olympia
Frankreich suspendiert Olympia-Akteur nach Schlägerei

Frankreich suspendiert Olympia-Akteur nach Schlägerei

Olympia
Olympia LIVE: Können die Kombinierer die nächste Medaille holen?

Olympia LIVE: Können die Kombinierer die nächste Medaille holen?

Olympia
1
Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 74/116 Entscheidungen

Medaillenspiegel Olympia 2026: Stand nach 74/116 Entscheidungen

Olympia
1
Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Dave Ryding beendet Karriere: "Es ist an der Zeit"

Olympia
1

Kommentare

Wintersport Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo ÖSV-Kombinierer Stefan Rettenegger Thomas Rettenegger Johannes Lamparter Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Predazzo