Lamparter mischt wieder um die Medaillen mit

Österreichs Kombinierer haben sich auf der Großschanze eine gute Ausgangslage für den Langlauf über 10 Kilometer (13:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) verschafft.

Johannes Lamparter liegt nach einem Sprung auf 136 Meter auf Rang zwei, nur acht Sekunden hinter dem Japaner Ryota Yamamoto, der seine Stärken klar im Springen hat.

Hinter Lamparter reiht sich der laufstarke Norweger Andreas Skoglund an der dritten Stelle (+0:16 Minuten) ein, gefolgt von Thomas Rettenegger (+0:18) und Normalschanzen-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro (NOR/+0:22).

Stefan Rettenegger hat als Elfter mit einem Rückstand von 1:08 Minuten wohl nur geringe Chancen auf Edelmetall.