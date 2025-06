Das Olympische Eishockey-Turnier 2026 wird ein Stelldichein der NHL-Stars bieten.

In Kanadas Aufgebot scheinen neben Altmeister Sidney Crosby auch Nathan MacKinnon, Connor McDavid oder Cale Makar auf, die USA setzen auf Auston Matthews und Jack Eichel.

Dies wurde bei der Nominierung der je ersten sechs Akteure der zwölf Olympia-Starter am Montag bekannt. In Mailand und Cortina d'Ampezzo werden erstmals seit 2014 alle Stars aus Nordamerikas Profiliga an den Start gehen.

Titelverteidiger Finnland hat Goalie Juuse Saros nominiert, Stürmer Sebastian Aho ist ebenso dabei. Deutschland wird von Leon Draisaitl angeführt, die Schweizer setzen u.a. auf Nico Hischier und Kevin Fiala. Bei Olympia erreichen alle zwölf Teams (in drei Vierergruppen) die Play-off-Spiele. Die vollständigen Kader werden Anfang 2026 bekannt gegeben.

