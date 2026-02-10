NEWS

Tränen nach Olympia-Bronze: Biathlon-Star offenbart Seitensprung

Sturla Holm Laegreid gibt nach der Bronzemedaille im Einzel-Bewerb ein Geständnis ab.

Tränen nach Olympia-Bronze: Biathlon-Star offenbart Seitensprung Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Es waren keine Tränen der Freude, die Sturla Holm Laegreid nach dem Gewinn von Olympia-Bronze im Biathlon-Einzel über 20 Kilometer vergossen hat. Biathlon-Einzel: Medaille für Eder und Co. weit entfernt >>>

Der Norweger hat in der Stunde einer seiner größten Karriere-Erfolge live im TV gestanden, dass er seine Freundin betrogen habe.

"Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen, die schönste und tollste Person der Welt", erzählt der 28-Jährige ungefragt dem norwegischen Rundfunk NRK.

Unter Tränen führt er fort: "Aber vor drei Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen und war ihr untreu."

"Es war die schlimmste Woche meines Lebens"

Den Seitensprung hätte er vor einer Woche gestanden, die betrogene Frau trennte sich von ihm.

"Es war die schlimmste Woche meines Lebens", betont der Gesamtweltcup-Sieger 2024/25, der das Gefühl habe, die "Goldmedaille meines Lebens" verloren zu haben. "Ich wünschte, ich könnte das hier mit ihr teilen", sagt er.

Er sei noch nicht bereit, seine große Liebe aufzugeben, weshalb er mit dem Thema offen umgehen wolle, so Laegreid. "Ich trage die Konsequenzen für mein Handeln und bereue es von ganzem Herzen. Manchmal mache ich dumme Dinge."

Laegreid möchte Botn "nicht die Show stehlen"

Seinem Teamkollegen Johan-Olav Botn, der sich die Goldmedaille holte, möchte er "nicht die Show stehlen", erklärt Laegreid auf der Pressekonferenz nach dem Rennen. "Es tut mir leid, Johan. Aber heute wirst du für immer Olympiasieger sein."

Botn, der nach dem Tod seines Freunds Sivert Guttorm Bakken erst kurz vor Olympia wieder in den Weltcup eingestiegen war, reagiert gefasst: "Sturla kann in der Mixed Zone sagen, was er will, und entscheidet, worüber er redet."

Spektakulär! Die besten Bilder der Olympia-Eröffnungsfeier

Slideshow starten

50 Bilder

Mehr zum Thema

Biathlon-Einzel: Medaille für Eder und Co. weit entfernt

Biathlon-Einzel: Medaille für Eder und Co. weit entfernt

Olympia
Lamparter: "Ohne Medaille wäre es für mich eine Enttäuschung"

Lamparter: "Ohne Medaille wäre es für mich eine Enttäuschung"

Olympia
Olympia LIVE: Sorgen ÖRV-Rodlerinnen für nächstes Edelmetall?

Olympia LIVE: Sorgen ÖRV-Rodlerinnen für nächstes Edelmetall?

Olympia
1
Ursache inzwischen gefunden! Auch Payers Medaille fiel vom Band

Ursache inzwischen gefunden! Auch Payers Medaille fiel vom Band

Olympia
Buckelpisten-Duo lässt erste Quali-Chance für Finale liegen

Buckelpisten-Duo lässt erste Quali-Chance für Finale liegen

Olympia
Gold-Duo Rädler/Huber: "Wir sind ein Dream-Team!"

Gold-Duo Rädler/Huber: "Wir sind ein Dream-Team!"

Olympia
Hat sich "sehr komisch" angefühlt - Fragezeichen bei Svancer

Hat sich "sehr komisch" angefühlt - Fragezeichen bei Svancer

Olympia

Kommentare

Sturla Holm Laegreid Wintersport Biathlon Olympische Winterspiele Cortina d'Ampezzo Mailand Olympische Spiele 2026 Olympia 2026 Biathlon - Olympia 2026