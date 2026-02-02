Björndalen exklusiv: Warum Österreich nicht Norwegen sein kann

LAOLA1: Du hast erwähnt, dass Biathlon in Norwegen ein Kulturgut ist. Wie bist du selbst als Kind zum Biathlon gekommen?

Björndalen: Ich bin durch meine Familie und meinen Klub zum Biathlon gekommen. Ich stamme von einem Bauernhof, wir waren fünf Kinder. Mein Bruder, der vier Jahre älter ist, hat viel Sport gemacht und ich habe ihm vieles nachgemacht. Ich habe als Kind viele Sportarten ausgeübt. Ich habe Leichtathletik, Speerwerfen, Radfahren, Ski Alpin, Skispringen, Langlaufen und alles Mögliche ausprobiert. Irgendwann habe ich erkannt, dass ich ein Ausdauertalent habe. Deswegen habe ich begonnen, in diese Richtung zu gehen. Es gab bei uns damals einen sehr guten Biathlon-Klub mit sehr guten Trainern. Mit zwölf Jahren habe ich dann entschieden, dass ich der beste Biathlet der Welt werden möchte.

LAOLA1: Ich denke, man kann dir gratulieren. Das ist dir eindrucksvoll gelungen.

Björndalen: Vielen Dank (lacht).

LAOLA1: Es gibt eine witzige Anekdote über dich: Du hast dich als Kind in einer Fernsehsendung auf einem Seil balancierend bis auf die Unterhose aus- und wieder angezogen. Ist das wahr? Und falls ja, wie kam es dazu?

Björndalen: Ja, das stimmt tatsächlich. Unser Sport war damals noch sehr klein und man konnte nicht davon leben. Der Verband hat sich überlegt, wie man mehr Aufmerksamkeit für Biathlon gewinnen könnte. Man ist dann mit allerhand kuriosen Ideen auf die Medien zugegangen. Koordination war damals eine Stärke von mir. So ist die Idee entstanden, dass ich mit dieser Nummer im Fernsehen auftrete. Nach und nach habe ich gelernt, wie Medien arbeiten und wie man für Sponsoren interessant wird. Das war wichtig, um von meinem Sport leben zu können. Ich hatte auch nie einen Manager und habe alle Sponsorenverträge selbst verhandelt.

LAOLA1: Du hast in deiner Karriere alles gewonnen, was man sich nur vorstellen kann. Gibt es einen Erfolg, der für dich eine ganz besondere Bedeutung hat?

Björndalen: Das waren die erste und die letzte Goldmedaille bei den Olympischen Spielen sowie der Weltcupsieg im Langlauf im Jahr 2006.

LAOLA1: Wer sind aus deiner Sicht die beste Biathletin und der beste Biathlet aller Zeiten?

Björndalen: Das kann man so nicht sagen. Es gab so viele tolle Athleten in den unterschiedlichen Epochen. Speziell zu meiner Zeit, konkret zwischen 1993 und 2010 gab es viele Nationen, die Weltklasseathleten hatten. Heute sind es nur noch drei oder vier, damals waren es um die zehn. Außerdem gab es zu Beginn meiner Karriere nur drei Bewerbe: Sprint, Einzel und Staffel. Heute sind es sieben. Auch der Weltcup hatte früher, im Vergleich zu Olympia und Weltmeisterschaften, eine geringere Bedeutung als heute. Deswegen kann man das nicht vergleichen.

LAOLA1: Vielen Dank für das Gespräch!