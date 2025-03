Nordische Ski-WM: Das Programm an Tag neun

Auch an Tag neun der Nordischen Ski-WM in Trondheim geht es so richtig rund!

Den Auftakt machen die Kombinierer im Einzel auf der Großschanze. Danach geht es für die Langläufer über die 50km. Das Grande Finale liefern dann die Skispringer auf der Großschanze.

Das Programm an Tag neun im Überblick:

9:30 Uhr: Nordische Kombination, Einzel Männer, Großschanze

11:30 Uhr: Langlauf, 50km Freistil der Männer, Massenstart

14:30 Uhr: Nordische Kombination, Einzel Langlauf 10km der Männer

15:45 Uhr: Skispringen, Einzel Männer, Großschanze