Lisa Eder feiert überlegenen Heimsieg in Hinzenbach

Lisa Eder springt in Hinzenbach zu ihrem zweiten Weltcup-Sieg.

Die 24-jährige Salzburgerin steht nach Sprüngen auf 88,5 und 86 Meter an der Spitze, die zweitplatzierte Doppel-Olympiasiegerin Anna Odine Ström aus Norwegen hat bereits 11,3 Punkte Rückstand. Platz drei geht an Samstags-Siegerin Nika Prevc (-16,8).

Prevc verspielt ihre Siegchancen im ersten Durchgang, dort setzt die Triumphatorin von 14 Weltcup-Bewerben in dieser Saison nach 80,5 Metern auf. Ein Satz auf 89,5 Meter hievt die Slowenin in der Entscheidung noch aufs Stockerl.

Eder stand 2022 in Hinzenbach erstmals im Weltcup am Podest, nun holt die ÖSV-Athletin in Oberösterreich ihren ersten Heimsieg.