Embacher fliegt am Kulm aufs Podium - Prevc mit Schanzenrekord!

Stephan Embacher beweist auch beim zweiten Skiflug-Bewerb am Kulm seine Topform!

Der Superteam-Olympiasieger wiederholt seinen zweiten Platz vom Vortag auch am Sonntag (-24,8).

Allerdings bleibt Domen Prevc unanstastbar. Der slowenische Gesamtweltcup-Führende segelt im Finaldurchgang auf 245,5 Meter und sorgt damit für einen Schanzenrekord.

Johann Andre Forfang aus Norwegen komplettiert das Podium (-58,2).

Der Rekordflug von Prevc im VIDEO: