Embacher fliegt am Kulm aufs Podium - Prevc mit Schanzenrekord!

2️⃣4️⃣5️⃣.5️⃣🔥 NEW HILL RECORD 🚀 DOMEN PREEEEEEEVC ✈️ WHAT A WIN 🏆#fisskijumping #worldcupkulm pic.twitter.com/XqQEVtOO6z— Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) March 1, 2026
Nicht mehr so starke ÖSV-Teamleistung
Für die restlichen ÖSV-Adler verläuft der zweite Bewerb nicht nach Wunsch. Daniel Tschofenig verpasst knapp mit dem 11. Platz die Top 10 (79,8).
Manuel Fettner (20./-112,6), Maximilian Ortner (21./-114,5) und Jonas Schuster (22./-114,8) bilden ein ÖSV-Trio im hinteren Feld. Stefan Kraft muss sich mit dem 29. Platz begnügen (-134,9).
Am Samstag belegten die ÖSV-Adler noch die Plätze zwei bis fünf.
