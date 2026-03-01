NEWS

Embacher fliegt am Kulm aufs Podium - Prevc mit Schanzenrekord!

Erneut überzeugt der junge Tiroler mit einem starken Bewerb am Kulm.

Embacher fliegt am Kulm aufs Podium - Prevc mit Schanzenrekord! Foto: © GEPA
Stephan Embacher beweist auch beim zweiten Skiflug-Bewerb am Kulm seine Topform!

Der Superteam-Olympiasieger wiederholt seinen zweiten Platz vom Vortag auch am Sonntag (-24,8).

Allerdings bleibt Domen Prevc unanstastbar. Der slowenische Gesamtweltcup-Führende segelt im Finaldurchgang auf 245,5 Meter und sorgt damit für einen Schanzenrekord.

Johann Andre Forfang aus Norwegen komplettiert das Podium (-58,2).

Der Rekordflug von Prevc im VIDEO:

Nicht mehr so starke ÖSV-Teamleistung

Für die restlichen ÖSV-Adler verläuft der zweite Bewerb nicht nach Wunsch. Daniel Tschofenig verpasst knapp mit dem 11. Platz die Top 10 (79,8).

Manuel Fettner (20./-112,6), Maximilian Ortner (21./-114,5) und Jonas Schuster (22./-114,8) bilden ein ÖSV-Trio im hinteren Feld. Stefan Kraft muss sich mit dem 29. Platz begnügen (-134,9).

Am Samstag belegten die ÖSV-Adler noch die Plätze zwei bis fünf.

