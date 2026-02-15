Erste Wienerin: Die (noch) einzigartige Story der Meghan Wadsak

Vom ersten Wiener Gemeindebezirk zu den Olympischen Winterspielen nach Predazzo.

Meghann Wadsak ist die erste Skispringerin aus der Bundeshauptstadt, der das gelang - und hoffentlich nicht die letzte. Mit ihrem Auftritt im Normalschanzen-Bewerb (Rang 35) schrieb die 18-Jährige Geschichte.

"Ich freue mich sehr, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur richtig aufgeregt und freue mich, dass ich dabei sein kann", erklärte sie kurz vor Beginn der Spiele gegenüber LAOLA1.

Von den Wiener Stadtadlern nach Stams

Der Weg der Schülerin begann mit rund fünf Jahren bei den Wiener Stadtadlern, wo auch ihre Brüder gesprungen sind, und führte mit 14 Jahren ins Skigymnasium Stams. Dort absolviert sie dieses Jahr die Matura.

Die Abschlussprüfung und die lange Fehlzeit, die in der Schule durch Olympia zustande kommt, bereitet ihr keine großen Sorgenfalten: "Stams ist darauf ausgerichtet, deshalb verbindet sich das gut. Im Maturajahr ist natürlich ein bisschen mehr zu tun, aber bis jetzt habe ich es ganz gut untergebracht", sagt Wadsak, die im Dezember 2024 ihr Weltcup-Debüt feierte.