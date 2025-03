Gute Ausgangssituation für die Österreichischen Kombinierer nach dem Springen!

Johannes Lamparter fliegt auf der Großschanze in Oslo auf 133 Meter und setzt sich am Ende auf den zweiten Rang. In Führung liegt der norwegische Gesamtweltcupführende Jarl Magnus Riiber. Er geht mit fünf Sekunden Vorsprung in die Loipe.

Dritter ist der Deutsche Vinzenz Geiger (+0,06), auf Rang vier liegt Franz-Josef Rehrl mit acht Sekunden Rückstand.

Die weiteren ÖSV-Athleten sind etwas im Hintertreffen: Fabio Obermeyr liegt auf Rang 23 (+1,28), Stefan Rettenegger ist 24. (+1,30), Lukas Greiderer ist 26. (+1,31) und Paul Wacher liegt auf Position 28 (+1,35).

Die Entscheidung im 7,5-Kilometer-Langlauf fällt um 16:30 Uhr.