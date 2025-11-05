"Nicht gut genug" - ÖSV-Medaillengewinner verpasst Saisonstart

2022 feierte Lukas Greiderer bei den Olympischen Spielen den Gewinn der Bronzemedaille. In der neuen Olympia-Saison muss er im Weltcup allerdings vorerst zuschauen.

Bereits im abgelaufenen Winter hatte Greiderer massiv mit Knieproblemen zu kämpfen. Zwischenzeitlich dachte der Nordische Kombinierer sogar über ein Karriereende nach.

Für ein Comeback habe er, wie er dem "Kurier" verrät, viel versucht. "Ich habe wirklich alles gemacht, ich habe mir sogar einmal Blutegel aufs Knie aufgelegt", so Greiderer.

Großer Trainingsrückstand

Geholfen habe am Ende eine lange Pause. Mittlerweile ist der 32-Jährige zurück an der Sprungschanze, hat aber mit massiven Trainingsrückständen zu kämpfen.

Beim Weltcupauftakt in Ruka findet er sich nicht im ÖSV-Aufgebot wieder. "Ich hätte dort auch nichts zu suchen, weil ich im Moment einfach noch nicht konkurrenzfähig bin", so Greiderer. In Ramsau (19./20. Dezember) will er wieder an den Start gehen.