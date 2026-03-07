Nächstes Gold für Österreich bei der Nordischen Junioren-WM

Die Nordische Junioren-Weltmeisterschaft in Lillehammer mutiert zu rot-weiß-roten Festspielen.

Österreichs Kombinierer:innen David Thür, Katharina Gruber, Eva-Maria Holzer und Andreas Gfrerer gewinnen im Olympia-Ort von 1994 die Goldmedaille im Mixed-Teambewerb.

Nach dem Springen lag das ÖSV-Quartett 34 Sekunden hinter Deutschland an vierter Stelle, doch Thür machte den Rückstand bis zur Übergabe an Gruber bei fünf Kilometern beinahe wett.

"Langlaufrennen war der absolute Wahnsinn"

Die Einzel-Weltmeisterin zog relativ rasch an Deutschlands Maja Loh vorbei, bei 6,4 von 15 Kilometern war Österreich bereits 8,5 Sekunden voraus.

Holzer und Gfrerer bauten den Abstand kontinuierlich aus, im Ziel betrug der Vorsprung auf das deutsche Team 29,7 Sekunden. Bronze geht an Norwegen (+54,4 Sekunden).

"Wir haben einen richtig tollen Tag gehabt. Auf der Schanze haben wir schon gut angefangen und einen tollen Job gemacht. Das Langlaufrennen war dann der absolute Wahnsinn, die Ski waren so schnell, ein großes Danke an unser Serviceteam", sagt Thür.

Gleichauf mit Norwegen

Mit der insgesamt sechsten Goldenen ist Österreich im übergreifenden Medaillenspiegel, in dem neben den Junioren-Events auch die U23-Langlauf-Weltmeisterschaft einfließt, mit Norwegen gleichgezogen.

Sechs Mal Gold, zwei Mal Silber und ein Mal Bronze bedeuten Platz zwei hinter dem Gastgeber, der neben je sechs Mal Gold und Silber sowie sieben Mal Bronze vorweisen kann. In der Junioren-Wertung liegt Rot-Weiß Rot vor Norwegen, das dort bei vier Goldenen hält.

Die Nordische Junioren-WM wird am Sonntag abgeschlossen. Der Zeitplan >>>