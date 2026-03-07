NEWS
Lamparter/Hirner verpassen Podium im Mixed-Team in Lahti
Österreichs Parade-Duo in der Nordischen Kombination hat mit der Podestentscheidung nichts zu tun. Der Sieg geht an Norwegen.
Der frisch gebackene Weltcup-Gesamtsieger Johannes Lamparter und Lisa Hirner belegen am Samstag im einzigen Mixedbewerb der Saison in der Nordischen Kombination Rang fünf.
Den Sieg sichern sich Triple-Olympiasieger Jens Luraas Oftebro und Ida Marie Hagen aus Norwegen vor Finnland und Deutschland.
Lamparter/Hirner fehlen hinter dem zweiten norwegischen Paar über 20 Sekunden auf einen Podestplatz. Thomas Rettenegger und Claudia Purker werden Zehnte.