Österreichs Skispringer gewinnen Team-Gold bei der Junioren-WM

Österreich hat die fünfte Goldmedaille bei der Nordischen Junioren-Weltmeisterschaft in Lillehammer sicher.

Das Skisprung-Quartett Thomas Gfrerer, Julian Auinger, Nikolaus Humml und Lukas Haagen gewinnt auf der Olympia-Schanze von 1994 den Teambewerb der Männer vor Deutschland (-13,5 Punkte) und Norwegen (-58,7).

Einzel-Sieger Stephan Embacher war nicht am Start, der ÖSV-Jungstar weilt bereits seit Freitag beim Weltcup-Team in Lahti.

Für Österreich ist es bereits die fünfte Goldmedaille in Norwegen, womit die Ausbeute vom Vorjahr in Lake Placid (4x Gold) bereits getoppt wurde. Im Medaillenspiegel liegt Rot-Weiß-Rot hinter dem Gastgeberland (5x Gold, 5x Silber, 6x Bronze) auf Rang zwei.