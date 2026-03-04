Junioren-WM: Kombinierer holen Gold im Teamsprint

Der Salzburger Andreas Gfrerer und der Tiroler David Thür haben am Mittwoch bei der Junioren-WM in Lillehammer in der Nordischen Kombination Gold im Teamsprint gewonnen.

Nach dem Springen war das ÖSV-Duo noch auf Rang vier gelegen. "Wir freuen uns jetzt schon auf die Einzelbewerbe", sagte Gfrerer.

Zuvor holte bereits Langläuferin Heidi Bucher Bronze im 20-km-Massenstartrennen in der freien Technik. Es war nach Gold am Montag bereits ihre zweite Medaille bei der JWM.

