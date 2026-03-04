Vienna Capitals Vienna Capitals VIC Fehervar AV19 Fehervar AV19 AVS
Endstand
5:1
1:0 , 3:0 , 1:1
  • Marc-Olivier Duquette
  • Jeremy Gregoire
  • Felix Koschek
  • Mitch Hults
  • Linden Vey
  • Anze Kuralt
NEWS

Starker Auftritt! Capitals-Kantersieg zum Pre-Playoffs-Auftakt

Die Caps legen mit einem soliden Auftritt zum Auftakt der Postseason den Grundstein für den Einzug in die Playoffs.

Die Vienna Capitals feiern zum Auftakt der Pre-Playoffs der win2day ICE Hockey League einen 5:1-Kantererfolg im Heimspiel über Fehervar AV19.

Dabei versuchen die Wiener, sich früh im Angriffsdrittel festzusetzen. Marc-Olivier Duquette nutzt dies aus und bugsiert die Scheibe nach 13 Minuten zur 1:0-Führung ins Netz unter.

Daraufhin wenden die Caps in zwei Unterzahl-Situationen im ersten Abschnitt einen Ausgleich erfolgreich ab.

Ein Doppelschlag nach der Pause ebnet den Weg zum Sieg

Mit einem Doppelschlag sorgen die Heimischen danach im Mitteldrittel früh für klare Verhältnisse. Jeremy Gregoire schiebt die Scheibe im Powerplay von der rechten Seite zur 2:0-Führung (21./PP1). Lediglich zwei Minuten danach netzt Felix Koschek von der linken Seite zum 3:0 ein (23.).

Noch vor der zweiten Pausensirene sorgt Mitch Hults mit der 4:0-Führung schon für die frühe Vorentscheidung (38.). Nur 56 Sekunden nach dem Wiederbeginn erzielt aber Anze Kuralt auf der Gegenseite den 1:4-Treffer für die Ungarn.

Daraufhin agieren die Caps ziemlich passiv in der defensiven Zone. Dennoch markiert Linden Vey schon vor den Schlussminuten mit dem 5:1 den Schlusspunkt der Partie (53.).

Somit reisen die Wiener mit einer 1:0-Serienführung im "Best-of-three-Format" zum Auswärtsspiel am Freitag nach Ungarn.

