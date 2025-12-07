NEWS

Jubiläumserfolg für Lamparter! Kombinierer räumen wieder ab

Für die ÖSV-Kombinierer gibt es in Trondheim das Triple. Der Tiroler feiert seinen dritten Saisonsieg.

Jubiläumserfolg für Lamparter! Kombinierer räumen wieder ab Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Nach den Premierensiegen von Thomas Rettenegger und Katharina Gruber am Vortag hat es am Sonntag in Trondheim den dritten ÖSV-Sieg bei den Nordischen Kombinierern gegeben.

Johannes Lamparter gewann den Bewerb nach einem Sprung und 10 km in der Loipe nach 23:30,6 Minuten 11,6 Sekunden vor dem Sprungsieger Franz-Josef Rehrl und baute damit seinen Vorsprung im Gesamt-Weltcup aus. Es war der insgesamt 20. Weltcupsieg Lamparters, der dritte in dieser Olympia-Saison.

ÖSV-Duo in der Loipe unantastbar

Rehrl hatte mit einem 137,5-m-Flug am Vormittag den Sprungbewerb gewonnen, Lamparter (133) ging mit zwölf Sekunden Rückstand auf den Steirer als Zweiter in die Loipe.

Dieses Duo war im Langlauf über die gesamte Strecke unantastbar, der drittplatzierte Deutsche Julian Schmid kam mit 27,3 Sekunden Rückstand ins Ziel. Stefan Rettenegger (6.), sein Bruder Thomas (13.), Paul Walcher (19.), Florian Kolb (21.) und Martin Fritz (23.) punkteten ebenfalls, Mario Seidl wurde 38.

