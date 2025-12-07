NEWS

Vermeulen in Trondheim bei nächster Norweger-Show in Top 10

Der Steirer landet erneut mitten in der Weltspitze. Teresa Stadlober verpasst die ersten Zehn.

Der Steirer Mika Vermeulen ist am Sonntag in Trondheim im 10-km-Skatingeinzelstartrennen als Zehnter der drittbeste nicht aus dem Gastgeberland kommende Langläufer gewesen.

Auf seinen zweiten Podestplatz der Saison fehlten dem Ramsauer 25 Sekunden. Der erstmals siegreiche Einar Hedegart lag 35 Sekunden vor ihm, der 24-Jährige gewann vor sechs Teamkollegen.

Im Skiathlon am Vortag hatte es einen Achtfachtriumph der Norweger gegeben, Vermeulen war Neunter geworden.

Sprintspezialist Benjamin Moser wurde beachtlicher 20. Im Frauenrennen landete Teresa Stadlober nach ihrem achten Rang am Vortag auf Platz 17. Ihr Rückstand auf die schwedische Siegerin Ebba Andersson betrug fast eine Minute.

