-
Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?3er-Gondel
-
Hat der Wintersport eine Zukunft?Standpunkt
-
Anna Gandler im InterviewWintersport - Sonstiges
-
Anna Gandler: "Laura Dahlmeier war ein unglaublicher Mensch"Wintersport - Sonstiges
-
ÖSV-Umbruch: Kommt jetzt Schwung rein?3er-Gondel
-
Ein Rekord und drei große Verlierer3er-Gondel
-
ÖSV-Doppelsieg! Und jetzt?3er-Gondel
-
Abfahrts-Krimi: Holt Conny Hütter die Kugel?3er-Gondel
-
Kristallkugel? Das sind die Chancen von Conny Hütter und Katharina Liensberger3er-Gondel
-
Wie geht's nach dem Anzug-Skandal weiter?3er-Gondel
Vermeulen in Trondheim bei nächster Norweger-Show in Top 10
Der Steirer landet erneut mitten in der Weltspitze. Teresa Stadlober verpasst die ersten Zehn.
Der Steirer Mika Vermeulen ist am Sonntag in Trondheim im 10-km-Skatingeinzelstartrennen als Zehnter der drittbeste nicht aus dem Gastgeberland kommende Langläufer gewesen.
Auf seinen zweiten Podestplatz der Saison fehlten dem Ramsauer 25 Sekunden. Der erstmals siegreiche Einar Hedegart lag 35 Sekunden vor ihm, der 24-Jährige gewann vor sechs Teamkollegen.
Im Skiathlon am Vortag hatte es einen Achtfachtriumph der Norweger gegeben, Vermeulen war Neunter geworden.
Sprintspezialist Benjamin Moser wurde beachtlicher 20. Im Frauenrennen landete Teresa Stadlober nach ihrem achten Rang am Vortag auf Platz 17. Ihr Rückstand auf die schwedische Siegerin Ebba Andersson betrug fast eine Minute.