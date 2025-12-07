-
Julia Scheib: Österreichs neue Seriensiegerin?3er-Gondel
-
Hat der Wintersport eine Zukunft?Standpunkt
-
Anna Gandler im InterviewWintersport - Sonstiges
-
Anna Gandler: "Laura Dahlmeier war ein unglaublicher Mensch"Wintersport - Sonstiges
-
ÖSV-Umbruch: Kommt jetzt Schwung rein?3er-Gondel
-
Ein Rekord und drei große Verlierer3er-Gondel
-
ÖSV-Doppelsieg! Und jetzt?3er-Gondel
-
Abfahrts-Krimi: Holt Conny Hütter die Kugel?3er-Gondel
-
Kristallkugel? Das sind die Chancen von Conny Hütter und Katharina Liensberger3er-Gondel
-
Wie geht's nach dem Anzug-Skandal weiter?3er-Gondel
Fantastische Leistung! Hauser gewinnt Verfolgung in Östersund
Die Tirolerin zeigt eine nahezu perfekte Leistung, bleibt am Schießtand fehlerfrei und holt sich in der Schlussrunde den Sieg.
Nach drei Jahren ist der Bann gebrochen. Lisa Hauser holt in der Verfolgung von Östersund wieder einen Sieg.
Sie wandelt ihren vierten Platz im Sprint in ihren sechsten Weltcupsieg um liegt damit im Gesamtweltcup liegt auf Rang drei. Am Sonntag bleibt ÖSV-Athletin bei allen vier Schießeinlagen fehlerfrei. "Die letzten Jahre waren für mich schwierig. Ich hatte bis auf die Verfolgung in jedem Einzelrennen einen Sieg, das war ein großes Ziel in meiner Karriere und heute ist es passiert", sagte Hauser.
Nach dem letzten Schießen geht Hauser mit etwa zehn Sekunden Rückstand auf die führende Finnin Suvi Minkkinen auf die Strecke. Die Sprint-Siegerin, die nach dem letzten Schießen einmal in die Strafrunde muss, wirkt nicht mehr so frisch.
Gandler und Zdouc in den Punkten
Hauser kann relativ schnell aufschließen und geht noch vor der Zielgeraden vorbei. "Zu Beginn dachte ich, dass ich sie nicht einholen kann, aber irgendwie ist die Lücke immer kleiner geworden. Ich habe versucht, sie vor dem Zieleinlauf abzuschütteln und bin glücklich, dass ich das Finish genießen konnte."
Am Ende hat sie 2,5 Sekunden Vorsprung, Dritte wird die Schwedin Anna Magnusson. Anna Gandler lande auf Rang 26 (2/+2:24,2), Dunja Zdouc holt als 35. ebenfalls Punkte (2:47,6).