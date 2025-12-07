Fantastische Leistung! Hauser gewinnt Verfolgung in Östersund

Nach drei Jahren ist der Bann gebrochen. Lisa Hauser holt in der Verfolgung von Östersund wieder einen Sieg.

Sie wandelt ihren vierten Platz im Sprint in ihren sechsten Weltcupsieg um liegt damit im Gesamtweltcup liegt auf Rang drei. Am Sonntag bleibt ÖSV-Athletin bei allen vier Schießeinlagen fehlerfrei. "Die letzten Jahre waren für mich schwierig. Ich hatte bis auf die Verfolgung in jedem Einzelrennen einen Sieg, das war ein großes Ziel in meiner Karriere und heute ist es passiert", sagte Hauser.

Nach dem letzten Schießen geht Hauser mit etwa zehn Sekunden Rückstand auf die führende Finnin Suvi Minkkinen auf die Strecke. Die Sprint-Siegerin, die nach dem letzten Schießen einmal in die Strafrunde muss, wirkt nicht mehr so frisch.





Gandler und Zdouc in den Punkten

Hauser kann relativ schnell aufschließen und geht noch vor der Zielgeraden vorbei. "Zu Beginn dachte ich, dass ich sie nicht einholen kann, aber irgendwie ist die Lücke immer kleiner geworden. Ich habe versucht, sie vor dem Zieleinlauf abzuschütteln und bin glücklich, dass ich das Finish genießen konnte."

Am Ende hat sie 2,5 Sekunden Vorsprung, Dritte wird die Schwedin Anna Magnusson. Anna Gandler lande auf Rang 26 (2/+2:24,2), Dunja Zdouc holt als 35. ebenfalls Punkte (2:47,6).