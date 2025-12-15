Zu Besuch im ungewöhnlichsten Stadion Österreichs

Vom Ankleidezimmer ins Herz des „Hexenkessels“
Nachdem wir einmal rund ums Stadion spaziert waren, den Blick über die Donau genossen und endlich den Eingang gefunden hatten, führte uns ein modernes Stiegenhaus im Beton-Loft-Stil ins Innere.
Erste Station: das „Ankleidezimmer“ der Blau-Weißen. Schlicht, funktional und in den Traditionsfarben des Vereins gehalten, reihen sich hier die Spinds von Ronivaldo, Maranda & Co. Bei unserem Besuch war alles blitzsauber, von Trikots oder schlammigen Fußballschuhen ist zu diesem Zeitpunkt keine Spur.
Weiter geht’s durch den Spielertunnel direkt ins Herzstück des sogenannten „Hexenkessels“: auf den Rasen. So nennen die Fans diesen aufgrund einer weiteren Besonderheit des Stadions so: dem geringen Abstand der Tribünen zum Spielfeld. Man steht hier quasi unmittelbar am Puls des Spiels – ein Gefühl, das man nur in Stadien bekommt, die ganz nah an ihrer Mannschaft gebaut sind.
Exklusiver Komfort über den Dächern von Linz
Wer es gerne etwas luxuriöser mag, kommt in diesem Stadion ebenfalls voll auf seine Kosten. Das Hofmann Personal Stadion erfüllt nicht nur die Anforderungen der UEFA-Stadionkategorie 3, sondern bietet auch VIP-Gästen modernste Zuhause auf Zeit:
10 Sky-Boxen, die von Unternehmen individuell eingerichtet werden können – besonders praktisch, wenn das Möbelhaus gleich nebenan liegt.
Ein großer VIP-Bereich mit Terrasse und einem traumhaften Blick über die Donau. Ideal für Firmenfeiern, Sponsorenevents – oder den eigenen 30er.
580 Business-Seats, die einen Mix aus Komfort und Stadionfeeling bieten.
Für alle, die lieber „ganz normal“ Fußball schauen wollen, mangelt es ebenfalls nicht an Verpflegung: Fünf Kantinen versorgen die Fans mit allem, was man im Stadion so braucht. Und wer es gemütlicher mag, kehrt einfach eine Etage tiefer ins Restaurant „Tante Käthe“ ein.
Neben den sportlichen und kulinarischen Highlights bietet das Stadion zudem eine großzügige Mixed Zone und einen voll ausgestatteten Pressebereich – das Zuhause der Journalistinnen und Journalisten, die hier Woche für Woche ihre Geschichten für Zeitung, TV und Online festhalten.
