Zu Besuch im ungewöhnlichsten Stadion Österreichs

Gemeinsam mit ImmoScout24 haben wir das Zuhause des FC Blau-Weiß Linz erkundet – ein Stadion, das nicht umsonst zu den wohl kuriosesten Fußballstadien Europas zählt.

Zu Besuch im ungewöhnlichsten Stadion Österreichs Foto: © LAOLA1
Im Stadtteil Kaplanhof in Linz, direkt an der südlichen Donaupromenade, befindet sich seit 2023 das Zuhause des FC Blau-Weiß Linz: das Hofmann Personal Stadion. Mit einem Fassungsvermögen von 5.595 Plätzen bietet es an Spieltagen ausreichend Raum für alle Fans – und das, ohne auch nur einen Quadratmeter zusätzliche Fläche zu versiegeln: denn das Stadion thront auf dem Dach eines Möbellagers. Mit ImmoScout24 haben wir einen Blick hinter die Kulissen dieser ungewöhnlichen Fußballheimstätte geworfen.

Warum das Stadion so besonders ist

Die Idee, das Stadion auf einem Möbellager zu errichten, ist so clever wie ungewöhnlich. Dadurch blieb wertvolle Grünfläche erhalten – ein ökologisch sauberer Coup, der selbst europaweit Seltenheitswert hat. Ein vollwertiges Fußballstadion auf einem Substratbau, noch dazu mit echtem Naturrasen? Diese Kombination findet man nicht oft.

Und dieser einzigartige Standort macht sich schon bei der Anreise bemerkbar: Bei unserer Ankunft hätten wir uns fast ins Möbellager verirrt. Kein Wunder – das Hofmann Personal Stadion hat dank seiner hervorragenden Öffi-Anbindung keine eigenen Parkplätze. Also folgten wir brav den Schildern an der Einfahrt, die allerdings ausschließlich auf das Möbellager hinweisen, wo wir uns ganz frech einfach auf einen Lagerparkplatz gestellt haben.

© LAOLA1
Das Stadion befindet sich direkt an der südlichen Donaupromenade.

Vom Ankleidezimmer ins Herz des „Hexenkessels“

Nachdem wir einmal rund ums Stadion spaziert waren, den Blick über die Donau genossen und endlich den Eingang gefunden hatten, führte uns ein modernes Stiegenhaus im Beton-Loft-Stil ins Innere.

Erste Station: das „Ankleidezimmer“ der Blau-Weißen. Schlicht, funktional und in den Traditionsfarben des Vereins gehalten, reihen sich hier die Spinds von Ronivaldo, Maranda & Co. Bei unserem Besuch war alles blitzsauber, von Trikots oder schlammigen Fußballschuhen ist zu diesem Zeitpunkt keine Spur.

© LAOLA1
Alles sauber zum Zeitpunkt unseres Besuches.

Weiter geht’s durch den Spielertunnel direkt ins Herzstück des sogenannten „Hexenkessels“: auf den Rasen. So nennen die Fans diesen aufgrund einer weiteren Besonderheit des Stadions so: dem geringen Abstand der Tribünen zum Spielfeld. Man steht hier quasi unmittelbar am Puls des Spiels – ein Gefühl, das man nur in Stadien bekommt, die ganz nah an ihrer Mannschaft gebaut sind.

Exklusiver Komfort über den Dächern von Linz

Wer es gerne etwas luxuriöser mag, kommt in diesem Stadion ebenfalls voll auf seine Kosten. Das Hofmann Personal Stadion erfüllt nicht nur die Anforderungen der UEFA-Stadionkategorie 3, sondern bietet auch VIP-Gästen modernste Zuhause auf Zeit:

  • 10 Sky-Boxen, die von Unternehmen individuell eingerichtet werden können – besonders praktisch, wenn das Möbelhaus gleich nebenan liegt.

  • Ein großer VIP-Bereich mit Terrasse und einem traumhaften Blick über die Donau. Ideal für Firmenfeiern, Sponsorenevents – oder den eigenen 30er.

  • 580 Business-Seats, die einen Mix aus Komfort und Stadionfeeling bieten.

© LAOLA1
Beste Aussicht genießt man aus den Sky-Boxen.

Für alle, die lieber „ganz normal“ Fußball schauen wollen, mangelt es ebenfalls nicht an Verpflegung: Fünf Kantinen versorgen die Fans mit allem, was man im Stadion so braucht. Und wer es gemütlicher mag, kehrt einfach eine Etage tiefer ins Restaurant „Tante Käthe“ ein.

Neben den sportlichen und kulinarischen Highlights bietet das Stadion zudem eine großzügige Mixed Zone und einen voll ausgestatteten Pressebereich – das Zuhause der Journalistinnen und Journalisten, die hier Woche für Woche ihre Geschichten für Zeitung, TV und Online festhalten.

© LAOLA1
Der VIP-Bereich kann abseits von Spieltagen auch für Events gemietet werden.

