Zu Besuch im ungewöhnlichsten Stadion Österreichs

Im Stadtteil Kaplanhof in Linz, direkt an der südlichen Donaupromenade, befindet sich seit 2023 das Zuhause des FC Blau-Weiß Linz : das Hofmann Personal Stadion. Mit einem Fassungsvermögen von 5.595 Plätzen bietet es an Spieltagen ausreichend Raum für alle Fans – und das, ohne auch nur einen Quadratmeter zusätzliche Fläche zu versiegeln: denn das Stadion thront auf dem Dach eines Möbellagers. Mit ImmoScout24 haben wir einen Blick hinter die Kulissen dieser ungewöhnlichen Fußballheimstätte geworfen.

Warum das Stadion so besonders ist

Die Idee, das Stadion auf einem Möbellager zu errichten, ist so clever wie ungewöhnlich. Dadurch blieb wertvolle Grünfläche erhalten – ein ökologisch sauberer Coup, der selbst europaweit Seltenheitswert hat. Ein vollwertiges Fußballstadion auf einem Substratbau, noch dazu mit echtem Naturrasen? Diese Kombination findet man nicht oft.

Und dieser einzigartige Standort macht sich schon bei der Anreise bemerkbar: Bei unserer Ankunft hätten wir uns fast ins Möbellager verirrt. Kein Wunder – das Hofmann Personal Stadion hat dank seiner hervorragenden Öffi-Anbindung keine eigenen Parkplätze. Also folgten wir brav den Schildern an der Einfahrt, die allerdings ausschließlich auf das Möbellager hinweisen, wo wir uns ganz frech einfach auf einen Lagerparkplatz gestellt haben.