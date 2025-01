Tour de Ski: Vermeulen läuft zu Spitzenplatzierung

Mika Vermeulen hat in der 15-km-Verfolgung im Rahmen der Tour de Ski der Langläufer am Neujahrstag in Toblach den fünften Platz belegt.

Der 25-Jährige, der nach dem 20-km-Skatingbewerb mit Intervallstart von Position zehn aus gestartet war, hat nur 9,5 Sek. Rückstand auf den Norweger Harald Östberg Amundsen, der wie am Vortag siegt.

Zweiter wird der Schwede Edvin Anger (+2,5 Sek.), Dritter Johannes Hösflot Kläbo (+5,3), der damit in der Gesamtwertung voran bleibt.

Vermeulen jetzt Vierter in der Gesamtwertung

In der Gesamtwertung verbessert sich Vermeulen an die starke vierte Stelle. "Ich habe heute mit diesem fünften Platz mein bisher bestes klassisch Resultat eingestellt, aber es war ein brutal hartes Rennen. In der Früh habe ich mich nicht wirklich frisch gefühlt und habe ich mir schon fast Sorgen gemacht", berichtet Vermeulen.

Er sei aber gut in das Rennen gestartet und habe mit einer starken Gruppe "super zusammengearbeitet". "Kurz habe ich mir schon gedacht, dass sogar das Podium vielleicht noch möglich ist."

Die Freude über Rang fünf bzw. vier gesamt überwiegt aber beim ehrgeizigen Vermeulen, der sich nun auf die zweite Station in Val di Fiemme freut. Auf Gesamtleader Kläbo fehlen dem 25-jährigen Steirer 1:23 Minuten.

