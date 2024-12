ÖSV-Läufer muss Tour de Ski vorzeitig beenden

Langläufer Benjamin Moser muss die Tour de Ski vorzeitig beenden.

Der Tiroler stieg am Montag aufgrund von anhaltenden Wadenproblemen als 61. der Gesamtwertung aus der Tour aus.

Die Verletzung zog sich Moser bereits vor einer Woche zu, sie wurde am Sonntag im Massenstart-Rennen über 15 km wieder akut.

Wie lange der 27-Jährige pausieren muss, ist noch offen. Im besten Fall kann Moser am 17. Jänner in Les Rousses (FRA) wieder am Start sein.