Gewaltiger Erfolg für Mika Vermeulen!

Das österreichische Langlauf-Aushängeschild bei den Männern läuft am Sonntag mit Rang zwei bei der abschließenden Etappe bei der Tour de Ski nicht nur sein bestes Weltcup-Ergebnis ein - sondern beendet damit die Tour auch noch auf dem herausragenden zweiten Endrang.

Vermeulen hält sich die gesamten 10 Kilometer in Val di Fiemme im Spitzenfeld, auf den letzten paar hundert Metern des berüchtigten Berganstiegs muss er den Tagessieger Simen Hegsted Krüger (NOR) jedoch ziehen lassen. Am Ende hat Vermeulen 7,8 Sekunden Rückstand auf den Sieger.

Historischer Erfolg für Rot-Weiß-Rot

Es ist der zweite Weltcup-Podestplatz für den 25-jährigen Österreicher, der im vergangenen Februar in Canmore erstmals am Stockerl stand.

Platz zwei in der Gesamtwertung für Vermeulen bedeutet zudem das beste Tour-de-Ski-Ergebnis eines Österreichers überhaupt.

Den Gesamtsieg bei der Tour de Ski sichert sich der norwegische Langlauf-Star Johannes Kläbo, dem am Sonntag ein 18. Rang genügt, um Platz eins zu verteidigen.

