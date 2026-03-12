NEWS

Schock! Gogl bei Radrennen von Motorrad angefahren

Beim Tirreno Adriatico wird der Österreicher von einem Motorrad erwischt und kommt dadurch schwer zu Sturz.

Schock! Gogl bei Radrennen von Motorrad angefahren Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Schockmoment beim Radsport-Klassiker Tirreno Adriatico!

Auf der vierten Etappe sorgt ein Zwischenfall rund um den Österreicher Michael Gogl für Entsetzen. Ein Begleit-Motorrad fährt den Alpecin-Premier-Tech-Athleten an, dieser kommt zu Sturz.

So soll das Gefährt den Sportler etwa 30 Kilometer vor dem Ziel überholen wollen, der Abstand zum Rad dürfte aber zu gering ausgefallen ein. Denn der Lenker des Rads hat sich mit dem Motorrad verfangen, Gogl kommt zu Sturz.

Es gibt aber Entwarnung, der Österreicher scheint Glück im Unglück gehabt zu haben. Trotz Abschürfungen und Prellungen hat er die Etappe beendet.

15 kuriose Sportarten, die "keiner" kennt

Cheese Rolling

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Conference League LIVE: Crystal Palace - AEK Larnaca

Conference League LIVE: Crystal Palace - AEK Larnaca

Conference League
Europa League LIVE: Konferenz mit KRC Genk - SC Freiburg

Europa League LIVE: Konferenz mit KRC Genk - SC Freiburg

Europa League
Alkmaar bezwingt Sparta Prag im Achtelfinal-Hinspiel knapp

Alkmaar bezwingt Sparta Prag im Achtelfinal-Hinspiel knapp

Conference League
Abgebrühte Portugiesen! Stuttgart verliert daheim

Abgebrühte Portugiesen! Stuttgart verliert daheim

Europa League
Malik Willis: Das ist der neue Quarterback der Miami Dolphins

Malik Willis: Das ist der neue Quarterback der Miami Dolphins

Football
1
Kläbo-Siegesserie endete beim Sprint in Drammen

Kläbo-Siegesserie endete beim Sprint in Drammen

Langlauf
Zusätzliche Sperre für Bayern-Stars? UEFA hat entschieden

Zusätzliche Sperre für Bayern-Stars? UEFA hat entschieden

Champions League
7

Kommentare

Radsport Tirreno-Adriatico Michael Gogl Mehr Sport