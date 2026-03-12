Schock! Gogl bei Radrennen von Motorrad angefahren

Schockmoment beim Radsport-Klassiker Tirreno Adriatico!

Auf der vierten Etappe sorgt ein Zwischenfall rund um den Österreicher Michael Gogl für Entsetzen. Ein Begleit-Motorrad fährt den Alpecin-Premier-Tech-Athleten an, dieser kommt zu Sturz.

So soll das Gefährt den Sportler etwa 30 Kilometer vor dem Ziel überholen wollen, der Abstand zum Rad dürfte aber zu gering ausgefallen ein. Denn der Lenker des Rads hat sich mit dem Motorrad verfangen, Gogl kommt zu Sturz.

Es gibt aber Entwarnung, der Österreicher scheint Glück im Unglück gehabt zu haben. Trotz Abschürfungen und Prellungen hat er die Etappe beendet.