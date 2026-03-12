AZ Alkmaar feiert im Hinspiel der UEFA Conference League einen 2:1-Heimsieg über Sparta Prag.

In der 29. Minute gehen die Hausherren mit 1:0 in Front. Daal bereitet für Parrott vor, der aus der Strafraummitte netzt. Mit der knappen Führung geht es in die Pause.

Den idealen Start in Hälfte zwei erwischen dann aber die Gäste. Ex-Klagenfurter Irving mit der Vorlage für Vojta, der das 1:1 macht (50.). Es sieht lange nach einem Remis aus, doch kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit gibt es den Lucky Punch auf Seiten der Niederländer.

Parrott schnürt den Doppelpack (87.). Damit hat Alkmaar die bessere Ausgangslage für das Rückspiel - für die Tschechen ist aber noch nichts verloren.

Donetsk schlägt Posen, Straßbourg besiegt Rijeka

Zeitgleich bezwingt Shakhtar Donetsk Lech Posen auswärts mit 2:0. In der 36. Minute trifft Gomes zum 1:0, nur kurz nach Wiederanpfiff legen die Ukrainer in Person von Newerton nach (48.).

Die Polen schaffen aber den Anschlusstreffer. Nach einem steilen Zuspiel sorgt Ishak in der 70. Spielminute für das 1:2. Donetsk kann aber den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellen, Isaque trifft spät zum 3:1 (85.).

Bereits früh leitet Straßbourg den Hinspielsieg gegen Rijeka ein. Panichelli trifft bereits in der zweiten Minute zum 1:0. Godo erhöht in der zweiten Halbzeit auf 2:0 (72.), den Kroaten gelingt aber kurz darauf noch der Ausgleich zum 1:2-Endstand, Majstorovic trifft (76.).

Samsunspor unterliegt Rayo Vallecano derweil mit 1:3. Den Treffer für die Türken macht Mouandilmadji (21.).-, für die Spanier trifft Alemao (15., 78.) doppelt, Garcia trägt sich ebenfalls in die Schützenliste ein (40.).

In einer Woche steigen die Rückspiele.