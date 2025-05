Sensation bei Eishockey-WM! Dänemark haut Kanada raus

Co-Gastgeber Dänemark gelingt im Viertelfinale der Eishockey-WM eine große Überraschung, gegen Kanada siegt man mit 2:1.

In den ersten beiden Dritteln fallen keine Tore, schließlich gehen die Kanadier in der 46. Minute durch Sanheim in Führung. Doch in den Schlussminuten drehen die Dänen durch Ehlers (58.) und Olesen (60.) das Match noch und sorgen für großen Jubel bei den Skandinaviern.

Im Halbfinale trifft man nun auf die Schweiz, die schon am Nachmittag beim 6:0 gegen Österreich keine Probleme hatte (zum Spielbericht>>>).

Das zweite Halbfinale tragen Schweden und die USA aus. Erstere bezwingen Titelverteidiger Tschechien mit 5:2, wobei vor allem das erste Drittel spielentscheidend ist - Schweden führt in der ersten Drittelpause bereits mit 3:0.

Die Amerikaner setzen sich gegen Finnland ebenfalls mit 5:2 durch, es treffen Garland (5., 37.), Buium (35.), Pinto (46.) und Keller (58.) sowie auf der Gegenseite Tolvanen (13.) und Puistola (28.).

Die Finalphase findet am Wochenende in Stockholm statt.

Die größten Stars der Eishockey-WM 2025