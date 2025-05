Österreich muss sich im Viertelfinale von der Eishockey-A-WM verabschieden. Das ÖEHV-Team kassiert gegen die Schweiz eine klare 0:6-Niederlage und scheidet in der Runde der letzten acht aus.

Bereits in das erste Drittel, das nach wenigen Sekunden aufgrund von Beleuchtungsproblemen in der Jyske Bank Boxen unterbrochen werden muss, starten die Schweizer nach Maß:

Bertschy schiebt unmittelbar nach überstandener Unterzahl des ÖEHV-Teams in Minute 7 zum 1:0. Danach erhöhen die Eidgenossen weiter den Druck und spielen munter nach vorne.

Auf den ersten Torschuss Österreichs von Kasper, der Genoni aus kurzer Distanz prüft (9.), folgt so das 2:0 der Schweizer in Überzahl von Bertschy auf dem Fuß (12./PP1).

Doch damit nicht genug, denn rund fünf Minuten vor der ersten Pause erhöht Jager frei vor Kickert auf 3:0 und sorgt bereits für die Vorentscheidung (15.).

Doppelschlag im Mitteldrittel

Kurz vor der ersten Pause kassiert Rohrer dann auch noch eine Fünf-Minuten-Strafe plus Spieldauer, nach einem Crosscheck gegen seinen Klubkollegen Andrighetto, den er im Gesicht trifft.

Die schwierige Situation setzt sich für Österreich auch im zweiten Drittel fort. Fiala in Überzahl (24./PP1) und Schmid (26.) sorgen binnen weniger Minuten für das 5:0 und machen noch vor der Hälfte der Partie alles klar.

Im weiteren Verlauf des Mitteldrittels trifft Schneider im Powerplay zwar die linke Stange (31.), für weitere Tore reicht es in Drittel zwei jedoch nicht mehr.

Schweizer nie in Bedrängnis

In den letzten 20 Minuten schalten die Schweizer dann einen Gang zurück, jedoch ohne von Österreich ernsthaft in Bedrängnis gebracht zu werden.

So geht die Partie schlussendlich klar und verdient an die Eidgenossen, die durch Knak in Minute 52 den 6:0-Endstand erzielen, in das Halbfinale der Eishockey-WM 2025 einziehen und weiter die Chance auf ihren ersten Titel haben.

Österreich muss hingegen nach einem toll gespielten Turnier in der Runde der letzten acht die Heimreise antreten.

