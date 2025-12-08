Nächster Sieg! ÖEHV-Team schlägt Frankreich bei U20-WM

Nach dem Auftakterfolg über Gastgeber Slowenien jubelt das ÖEHV-Team erneut bei der IIHF U20-WM Division 1A!

Gegen Frankreich setzt sich Österreichs U20-Auswahl mit 4:2 durch und bleibt vorerst beim Maximum von sechs möglichen Punkten.

In die Partie startet Österreich mit jeder Menge Schwung, so stellt Hutzinger per Doppelschlag binnen weniger Minuten auf 2:0 (7./14.) und bringt die ÖEHV-U20 schnell auf die Siegerstraße.

Zweiter Sieg am Ende ungefährdet

Zwar kann Monarque in Minute 19 durch ein Powerplay für Frankreich auf 2:1 verkürzen, Treffer von Oschgan (22.) und Kolarik (33.) bringen Österreich aber erneut komfortabel in Führung, die man in die zweite Pause mitnehmen kann.

Das Schlussdrittel ist zwar weniger von Erfolg gekrönt - Frankreich verkürzt durch Le Lem in Minute 50 auf 4:2. Am nächsten Sieg ändert dies jedoch nichts..

In der Tabelle liegt Österreich, zumindest vorübergehend, auf Platz eins. Frankreich ist mit null Zählern Letzter. Am kommenden Mittwoch trifft das ÖEHV-Team auf Norwegen, Frankreich muss gegen Kasachstan ran.