Historisch! ÖEHV-Team zieht ins WM-Viertelfinale ein

Was für ein denkwürdiger Tag für Österreichs Eishockey! Das ÖEHV-Team gewinnt gegen Lettland klar mit 6:1 und steht zum zweiten Mal nach 1994 m Viertelfinale der WM!

Der Gegner im Viertelfinale steht erst nach den letzten Gruppenspielen am heutigen Abend (20:20 Uhr) fest. Entweder wartet in Herning der Sieger der Gruppe B (Schweiz oder Tschechien), es könnte aber auch in Stockholm gegen den Gruppe-A-Sieger (Schweden oder Kanada) gehen, weil die beiden Gastgeber-Teams im Viertelfinale nicht aufeinandertreffen können.

Sollte daher Dänemark am Abend gegen Deutschland und Schweden die Gruppe A gewinnen, würde es für Österreich zu einem neuerlichen Aufeinandertreffen mit Schweden kommen.

Zwerger und der exakt richtige Moment

Österreich ist zu Beginn der Partie das gefährlichere Team und kommt durch Raffl zu einer ersten guten Gelegenheit (8.). Kurz darauf geht beinahe Lettland in Front, doch Kickert und Huber retten gemeinsam gegen Locmelis (11.).

Ein Fehlpass der Letten bringt Rorher überraschend an die Scheibe, doch er bringt nicht mehr ausreichend Kraft in seinen Schuss (14.), danach kann Kickert gegen die Letten gleich doppelt retten (16.).

In der selben Szene kassiert Zwerger eine Strafe wegen Behinderung, in der Kickert erneut drei wichtige Saves liefert.

Als die Strafe zu Ende geht, kommt Zwerger genau richtig aus der Kühlbox. Nach einem Scheibengewinn kommt der ÖEHV-Crack in der neutralen Zone an die Scheibe und zieht alleine auf Gudlevskis zu, den er überwinden kann - 1:0 für Österreich (18.)!

Zu Beginn des zweiten Drittels haben die Letten mehr Offensivmomente. Das ändert sich aber bald. Die Letten bekommen für ein Beinstellen gegen Kainz eine Strafe, das Powerplay nutzt Baumgartner aus spitzem Winkel zum 2:0 (24.).

Die Letten bemühen sich um eine Antwort, doch stattdessen fällt das 3:0 für die ÖEHV-Auswahl. Nach einem Breakaway bezwingt Rorher Guslevskis (26.).

Doch dann fällt doch das erste Tor für die Letten. Tralmaks trifft unter Mithilfe der Innenstange (29.).

Balcers verpasst den Anschluss

Lettland ist danach wieder etwas besser im Spiel, die Truppe von Roger Bader lässt sich aber nicht einschüchtern. Nach einer Strafe gegen Batna ändert sich das Bild aber wieder und Österreich kann den Gegner in den Folgeminuten im eigenen Drittel einschnüren.

In einem Konter kann Locmelis dann beinahe verkürzen, vertändelt die Scheibe aber leichtfertig (34.). Anschließend vergisst die ÖEHV-Defensive auf Balcers, der das Tor nur haarscharf verfehlt (36.).

In einem Konter gelingt Österreich beinahe das 4:1, doch Huber scheitert an Guslevskis (38.).

Rohrer setzt den Schlusspunkt

Zu Beginn des zweiten Drittels gibt es eine Strafe gegen Österreich (43.), in Überzahl haben die Letten durch Bukarts die Reisenchance auf den Anschluss, aber Kickert ist zur Stelle (44.).

Quasi mit dem Ende der Strafe macht Österreich das 4:1. Schneider nutzt einen Scheibenverlust der Letten und legt vor dem Tor quer auf Raffl, der einnetzt (45.).

Dann fällt auch noch das 5:1, nachdem Schneider Zwerger nach Breakaway ideal bedient (53.). Die Letten nehmen danach den Goalie vom Eis, was Rohrer zum Empty-Net-Treffer und damit zur endgültigen Entscheidung nutzt (58.).