Österreich Österreich AUT
Norwegen Norwegen NOR
Endstand
3:7
0:2 , 1:1 , 2:4
Erste Niederlage! ÖEHV-Team verliert bei U20-WM gegen Norwegen

Obwohl die Österreicher lange Zeit die bessere Mannschaft sind, setzt es am Ende eine bittere Niederlage.

Erste Niederlage! ÖEHV-Team verliert bei U20-WM gegen Norwegen
Für das österreichische Eishockey-Nationalteam setzt es bei der 1A-U20-WM erstmals eine Niederlage.

Nach zwei Siegen gegen Frankreich und Gastgeber Slowenien, müssen sich die Österreicher gegen Topfavorit Norwegen mit 3:7 geschlagen geben.

Norwegen effizienter

Das ÖEHV-Team zeigt sich dabei als die dominantere Mannschaft, doch die eisklaten Norweger erzwingen vor allem dank einer starken Schlussphase den Sieg.

Österreichs Head-Coach Philipp Pinter zeigt sich mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden: "Das war heute eigentlich unsere bisher beste Leistung im Turnier. Dennoch stehen wir mit einer Niederlage da. Wir haben in den ersten beiden Dritteln phasenweise überragendes Hockey gespielt, haben Chancen herausgespielt, wenig zugelassen und die Norweger nicht ins Spiel gelassen."

"Trotzdem, und das ist das bittere im Sport, lagen sie 3:1 voran. Wir können trotzdem aus diesem Spiel einiges mitnehmen. Die Enttäuschung ist jetzt groß. Drei Spiele sind absolviert. Jetzt wartet die Ukraine auf uns und dann schauen wir mal was noch im Turnier passiert", ergänzt der Kärntner.

Am Donnerstag wartet das Duell gegen die Ukraine. Am Samstag geht es zum Abschluss gegen Kasachstan.

