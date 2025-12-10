VSV verstärkt sich mit langjährigem NHL-Forward

Der VSV hat seinen Rauchenwald-Ersatz gefunden.

Mit Brett Ritchie haben sich die "Adler" einen namhaften Angreifer geangelt. Der 32-Jährige kommt von den Schwenninger Wild Wings aus der DEL und unterzeichnet in Villach einen Vertrag bis Saisonende. Der erste Monat verläuft auf "Try-Out-Basis", wie der VSV mitteilt.

Knapp 400 Spiele in der NHL

Der Kanadier bringt reichlich Erfahrung auf höchstem Niveau mit. Von 2014 bis 2023 spielte Ritchie in der NHL. Für die Dallas Stars, Boston Bruins, Calgary Flames und Arizona Coyotes absolvierte er insgesamt 390 Einsätze in der besten Eishockey-Liga der Welt.

Ritchie ist für seine körperliche Stärke bekannt. "Brett ist ein physisch starker Stürmer mit enormer Erfahrung auf höchstem Niveau. Er bringt genau jene Elemente mit, die wir in der aktuellen Situation brauchen – Präsenz, Härte, Abschlussstärke und Führungsqualität", erklärt VSV-Sportdirektor Herbert Hohenberger, der sich vom 32-Jährigen zusätzliche Stabilität erhofft.

Der Neuzugang freut sich auf die neue Aufgabe in Villach: "Ich möchte meinen Beitrag dazu leisten, dass die Mannschaft in der kommenden Phase erfolgreich agiert. Ich möchte meine Stärken einbringen, physisch präsent sein und vor dem Tor hart agieren. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können."